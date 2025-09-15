به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر چکاوک قرار است در تازه‌ترین اجرای خود با همراهی بیش از ۴۰ نوازنده، آثاری از جهانبخش پازوکی را پیش روی مخاطبان قرار دهد.

در این کنسرت ۲ خواننده نوجوان و جوان به مخاطبان معرفی می‌شوند.

مصطفی نیکو، مجید حسینخانی، محمد افروز، اسماعیل خانی، علی رضایی و باربد رضایی اصل، خوانندگانی هستند که در این کنسرت ارکستر چکاوک را همراهی می‌کنند.

کنسرت ارکستر چکاوک از ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه پنجشنبه ۲۷ شهریور با رهبری رضا شایسته در تالار وحدت برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت آن را از سایت ایران کنسرت تهیه کنند.