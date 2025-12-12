به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، حبیب جمشیدی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی و بارش برف و باران در ۲۲ استان کشور، گفت: طی سه روز اخیر (۱۸ تا ۲۰ آذرماه) و با استفاده از ۷۲ هزار تُن مصالح، عملیات راهداری زمستانی و بازگشایی محورها انجام شده است.

وی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی راهداران در پاکسازی و بازگشایی جاده‌های برف‌گیر، بیان‌داشت: در بازه زمانی یادشده، پنج‌هزار و ۲۵۰ نفر - روز عملیات راهداری با استفاده از هفت‌هزار و ۴۳۰ دستگاه - روز فعالیت انواع ماشین‌آلات راهداری انجام شده است.

سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری از آمادگی و آماده‌باش کامل راهداران و ماشین‌آلات راهداری برای اجرای طرح راهداری زمستانی در گردنه‌ها و محورهای برف‌گیر جاده‌ای خبر داد.

جمشیدی، رعایت توصیه‌های ایمنی ضروری برای ترددهای زمستانی را ضروری خواند و تاکید کرد: رانندگان هنگام عبور از جاده‌های برفی، خودرو خود را به زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی مجهز کنند.

وی، آگاهی از وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌ها از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ۱۴۱ را زمینه‌ساز سفرهای ایمن و به دور از مخاطره هموطنان دانست و افزود: کاربران جاده‌ای در هنگام بارش‌ها حتی‌الامکان از سفرهای غیرضروری اجتناب کرده و با همراه داشتن تجهیزات زمستانی و رعایت سرعت مجاز، سفری ایمن و بدون سوانح و تصادفات جاده‌ای را تجربه کنند.