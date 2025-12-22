مهران جعفریفر، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل این اداره برای مواجهه با شرایط زمستانی خبر داد و گفت: طبق سنوات گذشته، عملیات آمادهسازی و اورهال ماشینآلات راهداری انجام شده و در حال حاضر تجهیزات و ناوگان راهداری با آمادگی کامل در محورهای مواصلاتی مستقر هستند.
وی با بیان اینکه نیروهای راهداری بهصورت شیفتی و در قالب چیدمان زمستانی در راهدارخانهها مستقر شدهاند، افزود: در تمامی راهدارخانهها دپوی نمک، شن و ماسه انجام شده و تاکنون حدود ۳ هزار تن نمک ذخیرهسازی شده است.
رئیس راهداری دماوند با اشاره به بارشهای اخیر برف اظهار کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی، تمامی نیروها در حالت آمادهباش قرار دارند و عملیات برفروبی و نمکپاشی در محورهای تحت پوشش بهصورت مستمر انجام شده تا تردد ایمن کاربران جادهای برقرار باشد.
جعفریفر درباره ناوگان این اداره تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ دستگاه ماشینآلات راهداری شامل لودر، گریدر، نمکپاشهای مکانیزه، خودروهای سبک، بلدوزر و بیل مکانیکی در محورهای شهرستان مشغول به فعالیت هستند که بهتازگی نیز بخشی از این تجهیزات به ناوگان اضافه شده است.
وی در ادامه به اقدامات انجامشده در حوزه ایمنسازی راهها اشاره کرد و گفت: از پنج نقطه حادثهخیز شناساییشده، اصلاح هندسی دوربرگردان محور سربندان در سال گذشته به بهرهبرداری رسید و دوربرگردانهای اسلامآباد و آبسرد نیز اصلاح شدهاند.
رئیس راهداری و حملونقل جادهای دماوند افزود: محور کیلان – سران پس از سالها بهطور کامل روشناییدار شده و با نصب نیوجرسی، گاردریل، تابلو و علائم هشداردهنده در قوسها، ضریب ایمنی این مسیر افزایش یافته است.
وی همچنین از ایمنسازی محور وادان – سالآباد خبر داد و گفت: در این محور با نصب گاردریل در نقاط پرتگاهی، تعویض یک دستگاه پل آبرو و تکمیل علائم راهنمایی و رانندگی، ایمنی مسیر ارتقا یافته و اقدامات تکمیلی دیگری نیز در دستور کار قرار دارد.
جعفریفر در پایان تأکید کرد: هدف اصلی راهداری دماوند، ارائه خدمات مطلوب و تأمین ایمنی تردد شهروندان و مسافران در فصل زمستان است.
