به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی کشاورزی از تشدید فعالیت سامانه بارشی خبر داد و اعلام کرد: از امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر) تا روز چهارشنبه (۱۹ آذر) بارش باران، در مناطق سردسیر بارش برف، گاهی رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مستعد تگرگ و پدیده مه‌گرفتگی پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس هشدار نارنجی کشاورزی، این شرایط جوی امروز (۱۶ آذر) در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، زنجان، دامنه و ارتفاعات اردبیل، روز دوشنبه (۱۷ آذر) در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، ارتفاعات در غرب مازندران، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، زنجان، تهران، شمال خوزستان، چهارمحال بختیاری، غرب اصفهان، روز سه‌شنبه (۱۸ آذر) در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، ارتفاعات در غرب مازندران، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، غرب و جنوب اصفهان، همدان، زنجان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، قم و روز چهارشنبه (۱۹ آذر) در گیلان، مازندران، غرب گلستان، البرز، قم، تهران، بوشهر، شمال فارس، ارتفاعات سمنان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، قزوین، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، همدان، لرستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، غرب اصفهان مورد انتظار است.

سازمان هواشناسی با اشاره به مخاطره‌های این سامانه بارشی، اثر آن را خسارت به محصولات کشاورزی اعلام و توصیه کرد کشاورزان و دامداران با زهکشی و پاکسازی مسیر آب باغات و مزارع، خودداری از آبیاری، محلول‌پاشی و سم‌پاشی حین بارش، انجام آبیاری در خاک‌های شور پس از باران برای آبشویی شوری، تسریع در انتقال نهاده‌های کشاورزی به مکان‌های مسقف، بسته نگهداشتن دریچه‌های گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی، عدم استفاده از آب باران برای دام‌ها، ارتفاع دادن و شیب دادن کندوهای زنبور عسل، جلوگیری از نفوذ هوای سرد و روان‌آب به سالن‌های پرورشی، خودداری دامداران و عشایر از عبور در ارتفاعات و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پاکسازی، تنظیم و کنترل دریچه‌های استخرها و جلوگیری از ورود آب گل‌آلود به استخرها، اقدامات لازم برای کاهش خسارت انجام دهند.