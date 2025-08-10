افت دوباره شاخص کل بورس در سایه رکود معاملات خرد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، شاخص کل بورس تهران پس از یک روز بازگشت به مدار صعودی، دوباره وارد مسیر نزولی شد و با افت ۸ هزار و ۹۷۵ واحدی معادل ۰.۳۵ درصد در ارتفاع ۲ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۷۳ واحد ایستاد.

این کاهش در حالی رخ داد که همان‌طور که روز چهارشنبه گذشته اعلام شده بود، شاخص کل با ریزش سنگین ۳۴ هزار واحدی تا سطح حمایت مهم سال ۱۴۰۲ عقب‌نشینی کرده بود.

روز شنبه بازار با تقاضای نسبی بالاتر توانست اولین شمع سبز خود را پس از ۱۱ روز معاملاتی منفی به ثبت برساند، اما ضعف ارزش معاملات همچنان سایه سنگین خود را حفظ کرده است. امروز نیز با وجود افت مجدد شاخص، عمق پایین معاملات و تردید سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری مشهود بود.

افت شاخص‌ها در بورس تهران

شاخص قیمت وزنی – ارزشی امروز با کاهش ۱,۶۱۱ واحدی (۰.۳۵ درصد) به سطح ۴۵۹ هزار و ۹۱۷ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز عملکردی مشابه داشت و با افت ۲,۳۹۸ واحدی (۰.۳۱ درصد) تا محدوده ۷۸۱ هزار و ۹۶۶ واحد عقب نشست.

شاخص آزاد شناور با ثبت افت ۱۱ هزار و ۸۸۳ واحدی نسبت به روز قبل، به عدد ۳ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۶۷۹ واحد رسید. شاخص بازار اول نیز ۰.۳۹ درصد کاهش یافت و در ۱ میلیون و ۹۵۲ هزار و ۷۸۹ واحد قرار گرفت؛

شاخص بازار دوم هم با افت ۱۴ هزار و ۸۷۵ واحدی (۰.۳۰ درصد) به سطح ۴ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۲۶۴ واحد رسید.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، فولاد مبارکه با ۱,۶۸۱ واحد اثر منفی بیشترین فشار را بر نماگر اصلی وارد کرد، و پس از آن رمپنا (منفی ۸۳۰ واحد)، شستا (منفی ۸۰۹ واحد) و پارس (منفی ۷۸۴ واحد) در فهرست کاهنده‌ها دیده شدند. در سمت مثبت، شپدیس با ۱,۳۷۱ واحد و نوری با ۱,۲۲۶ واحد بیشترین حمایت را از شاخص داشتند.

نمادهای پرتراکنش و حجم معاملات

در بورس تهران، بانک ملت (وبملت) با بیش از ۱.۵۲۸ میلیارد سهم معامله‌شده و ارزش ۱,۵۹۹ میلیارد ریال در میان نمادهای پرتراکنش قرار گرفت. پس از آن، ایران خودرو (خودرو) با ۲.۱۹۴ میلیارد سهم به ارزش ۹۰۰ میلیارد ریال، فولاد مبارکه (فولاد) با ۵۸۱ میلیون سهم به ارزش ۱,۳۸۶ میلیارد ریال و سایپا (خساپا) با ۱.۱۱۱ میلیارد سهم و ارزش ۴۲۲ میلیارد ریال معامله شدند. سایر نمادهای پرتردد شامل بانک تجارت (وتجارت) و ذوب آهن اصفهان (ذوب) بودند.

وضعیت فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس امروز با افت ۳۴ واحدی معادل ۰.۱۵ درصد به سطح ۲۳ هزار و ۴۹۱ واحد رسید.

شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با کاهش ۳۰۱ واحدی (۰.۲۳ درصد) به ۱۳۱ هزار و ۲۳۱ واحد نزول کرد. در بازار اول فرابورس افت ۸.۵۹ واحدی و در بازار دوم کاهش ۱۴.۰۳ واحدی به ثبت رسید.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل فرابورس

در بخش نمادهای اثرگذار، فزر با اثر مثبت ۱۲.۸۵ واحدی صدرنشین حمایت از شاخص فرابورس بود و پس از آن سامان و آریان قرار گرفتند. در سمت مقابل، هرمز، خاور و کگهر بیشترین فشار منفی را وارد کردند.

از نظر معاملات، فزر با ارزش ۱,۰۷۷ میلیارد ریال، رپویا با ۱۹۹ میلیارد ریال و صنایع غذایی رضوی (نان) در شمار پرگردش‌ترین نمادها بودند.

ارزش معاملات و صف‌های معاملاتی

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی امروز به ۴,۶۷۲ میلیارد تومان رسید که همچنان پایین و نشان‌دهنده تداوم فضای احتیاط است. خروج پول حقیقی از چرخه سهام به میزان ۳۳۵ میلیارد تومان ثبت شد، در حالی که صندوق‌های درآمد ثابت شاهد ورود ۴۸۸ میلیارد تومان منابع جدید بودند.

در پایان معاملات، ۵۷ نماد در صف خرید به ارزشی حدود ۱۴۳ میلیارد تومان و ۱۷۳ نماد در صف فروش با ارزشی حدود ۱,۳۰۲ میلیارد تومان قرار داشتند. افزون بر این، ۱۰۹ نماد مثبت بدون صف و ۲۵۳ نماد منفی بدون صف معامله شدند. سرانه خرید حقیقی‌ها به ۴۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سرانه فروش آن‌ها به ۳۹ میلیون تومان رسید که بیانگر غلبه نسبی فروش بر خرید حقیقی‌ها بود.