نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، تا روز پنج‌شنبه جو خراسان شمالی نسبتاً ناپایدار خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر رخ می‌دهد.

وی افزود: آسمان خراسان شمالی طی این مدت قسمتی ابری تا ابری است و در ارتفاعات احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: از بعدازظهر پنج‌شنبه با تشدید ناپایداری، سامانه بارشی از جنوب و جنوب‌غرب استان وارد می‌شود و فعالیت آن به‌صورت بارش باران، رگبار و رعدوبرق، مه و در ارتفاعات احتمال بارش برف خواهد بود.

داداشی ادامه داد: این سامانه تا ظهر جمعه در اغلب نقاط استان فعال است و با توجه به شدت بارش‌ها، آبگرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره دما نیز گفت: تا صبح پنج‌شنبه نوسان یک تا دو درجه‌ای دما خواهیم داشت و از پنج‌شنبه تا اوایل هفته آینده روند کاهش دما در استان رخ می‌دهد.