به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی ظهر دوشنبه در حاشیه نهمین نمایشگاه ساخت داخل در پارس جنوبی اظهار کرد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این دوره از نمایشگاه با استقبال گسترده و ارزیابی مطلوب بازدیدکنندگان همراه بوده و بستری مناسب برای همرسانی توانمندی‌ها و تعمیق زنجیره ارزش در صنعت فراهم کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر در ادامه، با اشاره به برگزاری رویداد ملی زنجیره ارزش پتروشیمی در دی‌ماه سال جاری، افزود: در همین راستا امروز «پنل تخصصی تأمین مالی زنجیره ارزش پتروشیمی» با حضور مدیر تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

رستمی هدف‌گذاری انجام‌شده در این بخش را تأمین مالی حدود ۱۳ طرح پتروشیمی با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۸ میلیارد دلار عنوان کرد و یادآور شد: برآورد ما برای تأمین مالی این پروژه‌ها، حدود ۸ میلیارد دلار است که همراه با سه واحد پتروپالایشی در میان آن‌ها می‌تواند ظرفیتی در حدود ۱۱ میلیارد دلار صادرات جدید به کشور اضافه کند و در سطح ملی اثرگذار باشد.

تبیین روش‌های نوین تأمین مالی

رستمی با اشاره به بازدید میدانی از پروژه‌ها در عسلویه و بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی آن‌ها، اظهار داشت: متناسب با پیشرفت هر پروژه، اقدامات بانکی و فرآیندهای تأمین مالی در حال پیگیری است تا وقفه‌ای در روند اجرا ایجاد نشود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: در جمع‌بندی پنل تأمین مالی، تبیین روش‌های نوین تأمین مالی با استفاده توأمان از ظرفیت بورس و شبکه بانکی در دستور کار قرار گرفت و جمع‌بندی و تفاهم‌نامه‌های نهایی این مسیر، در اختتامیه رویداد ملی زنجیره ارزش پتروشیمی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، نهایی و زمینه بهره‌برداری عملیاتی از این سازوکارها فراهم خواهد شد.