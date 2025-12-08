  1. استانها
معاون استاندار بوشهر: رویداد ملی زنجیره ارزش پتروشیمی برگزار می‌شود

بوشهر- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: رویداد ملی زنجیره ارزش پتروشیمی در دی‌ماه سال جاری به میزبانی استان بوشهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی ظهر دوشنبه در حاشیه نهمین نمایشگاه ساخت داخل در پارس جنوبی اظهار کرد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این دوره از نمایشگاه با استقبال گسترده و ارزیابی مطلوب بازدیدکنندگان همراه بوده و بستری مناسب برای همرسانی توانمندی‌ها و تعمیق زنجیره ارزش در صنعت فراهم کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر در ادامه، با اشاره به برگزاری رویداد ملی زنجیره ارزش پتروشیمی در دی‌ماه سال جاری، افزود: در همین راستا امروز «پنل تخصصی تأمین مالی زنجیره ارزش پتروشیمی» با حضور مدیر تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

رستمی هدف‌گذاری انجام‌شده در این بخش را تأمین مالی حدود ۱۳ طرح پتروشیمی با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۸ میلیارد دلار عنوان کرد و یادآور شد: برآورد ما برای تأمین مالی این پروژه‌ها، حدود ۸ میلیارد دلار است که همراه با سه واحد پتروپالایشی در میان آن‌ها می‌تواند ظرفیتی در حدود ۱۱ میلیارد دلار صادرات جدید به کشور اضافه کند و در سطح ملی اثرگذار باشد.

تبیین روش‌های نوین تأمین مالی

رستمی با اشاره به بازدید میدانی از پروژه‌ها در عسلویه و بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی آن‌ها، اظهار داشت: متناسب با پیشرفت هر پروژه، اقدامات بانکی و فرآیندهای تأمین مالی در حال پیگیری است تا وقفه‌ای در روند اجرا ایجاد نشود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: در جمع‌بندی پنل تأمین مالی، تبیین روش‌های نوین تأمین مالی با استفاده توأمان از ظرفیت بورس و شبکه بانکی در دستور کار قرار گرفت و جمع‌بندی و تفاهم‌نامه‌های نهایی این مسیر، در اختتامیه رویداد ملی زنجیره ارزش پتروشیمی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، نهایی و زمینه بهره‌برداری عملیاتی از این سازوکارها فراهم خواهد شد.

