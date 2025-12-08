شناور باری حامل قاچاق در استان بوشهر توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در امر مقابله و مبارزه با کالای قاچاق و سرمایه‌گذاری در تولید اظهار کرد: مرزبانان موفق شدند با تشدید اقدامات کنترلی و رصد و اشرافیت اطلاعاتی یک فروند شناور تجاری حامل کالاهای قاچاق را در آب‌های استان بوشهر شناسایی متوقف نمایند.

وی افزود: در بازدید مرزبانان از این شناوران، سه هزار و ۹۵۰ عدد انواع لوازم جانبی موبایل، ۳۴ هزار عدد لوازم آرایشی و بهداشتی، هزار و ۹۰۰ عدد عطر و ادکلن، ۲۸ هزار عدد بدلیجات و صدها قلم کالای قاچاق کشف شد.

سردار خسروی ضمن اشاره به دستگیری ۲ نفر متهم در این رابطه افزود: کارشناسان ارزش ریالی کالای مکشوفه ۳۸۰ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال برآورد نموده‌اند و متهمین پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

وی در پایان تأکید کرد: قاچاق کالا پدیده‌ای است که از جهات مختلف حیات سالم اقتصادی و فرهنگی جامعه را تهدید می‌کند و دریابانان با تمام توان با مخلان اقتصادی و قاچاقچیان در حوزه دریایی مقابله می‌کنند.