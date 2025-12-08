  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۶

اسدی: ۴۲ سامانه کنترل سرعت در راه‌های استان بوشهر نصب می‌شود

بوشهر- معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: در راستای ارتقای ایمنی محورهای برون شهری استان، نصب ۴۲ سامانه کنترل سرعت جدید در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام اسدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و با همکاری پلیس راه استان، مکان‌یابی نصب ۴۲ سامانه کنترل سرعت انجام شده و اکنون در مرحله مناقصه برای شروع اجرای عملیات نصب می‌باشد.

وی در خصوص محل نصب سامانه‌های جدید کنترل سرعت در استان یادآور شد: این سامانه‌ها در نقاط مختلف محورهای دیلم- بهبهان، هندیجان- دیلم، گناوه- دیلم و بالعکس، کمربندی گناوه-دیلم، سعدآباد-شبانکاره، دالکی- کنارتخته و بالعکس، چغادک- بوشهر، چغادک- برازجان، برازجان- اهرم، بوشهر- دلوار، بردخون- دیر، دوراهک- سیراف، کمربندی کنگان- سیراف، کنگان- عسلویه، پارسیان- عسلویه، پل‌مند و محور جاشک نصب خواهد شد.

اسدی بیان کرد: این سامانه‌ها با برآورد اولیه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال طی یک سال در محورهای ارتباطی استان نصب شده و به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر با اشاره به تأثیرگذاری سامانه‌های هوشمند کنترل سرعت در کاهش تخلفات و تصادفات جاده‌ای، اظهار داشت: با نصب و بهره‌برداری از سامانه‌های مذکور تعداد سامانه‌های کنترل سرعت استان به ۱۰۱ سامانه افزایش می‌یابد.

    • احمد IR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      ای کاش چندتا دوربین کنترل قیمت هم در شهرهای ایران نصب می کردین
    • مهدی IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      سامانه کنترل سرعت خوبه، فکری به حال رانندگی در حالت مستی و تحت تاثیر سوء مصرف مواد بشه. بسیار مشاهده و باعث خسارات بسیار شده و در کمال ناباوری، فرد الکلی بعد حادثه مجانی هم در بیمارستان ازش پذیرایی و درمان می شه در حالی‌ که خودش که هیچ ، دیگران هم نفله کرده
    • حسین محمدی IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      سلام چرا این همه هزینه می شود برای دوربین چهاراه ها خیابان‌ها ولی موقع گرفتن یک سارق کارایی نداره .سارق امده تو بیمارستان تامین اجتماعی تو یک ماه سه موتور دزدیده .ولی چرا دوربین خیابان جاده ها کنترل نمی شه تا سارق دستگیر شود .از بوشهر تا عالیشهر برای خودش آزادانه رفت آمد کرده
    • IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      در بسیاری از راهها تابلو میزان سرعت خودرو مشخص نیست مثلا محور برازجان .بوشهر باید ابتدای خروجی یعنی خروجی برازجان و خروجی بوشهر و بین راه تابلو یک تابلو بزرگ نصب بشه راننده بداند سرعت خود را تنظیم کند

