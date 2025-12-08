به گزارش خبرنگار مهر، بهرام اسدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و با همکاری پلیس راه استان، مکانیابی نصب ۴۲ سامانه کنترل سرعت انجام شده و اکنون در مرحله مناقصه برای شروع اجرای عملیات نصب میباشد.
وی در خصوص محل نصب سامانههای جدید کنترل سرعت در استان یادآور شد: این سامانهها در نقاط مختلف محورهای دیلم- بهبهان، هندیجان- دیلم، گناوه- دیلم و بالعکس، کمربندی گناوه-دیلم، سعدآباد-شبانکاره، دالکی- کنارتخته و بالعکس، چغادک- بوشهر، چغادک- برازجان، برازجان- اهرم، بوشهر- دلوار، بردخون- دیر، دوراهک- سیراف، کمربندی کنگان- سیراف، کنگان- عسلویه، پارسیان- عسلویه، پلمند و محور جاشک نصب خواهد شد.
اسدی بیان کرد: این سامانهها با برآورد اولیه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال طی یک سال در محورهای ارتباطی استان نصب شده و به بهرهبرداری میرسد.
معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر با اشاره به تأثیرگذاری سامانههای هوشمند کنترل سرعت در کاهش تخلفات و تصادفات جادهای، اظهار داشت: با نصب و بهرهبرداری از سامانههای مذکور تعداد سامانههای کنترل سرعت استان به ۱۰۱ سامانه افزایش مییابد.
