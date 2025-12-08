طرح آموزشی «همیار گاز» در بوشهر رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر دوشنبه در این آئین با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز در میان دانش آموزان، اظهار کرد: آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان و خانواده‌های این کودکان در زمینه‌ی صرفه‌جویی و رعایت نکات ایمنی نقش مهمی در کاهش خطرات احتمالی ناشی از بی‌توجهی به نکات ایمنی دارد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت دانش‌آموزان در عرصه فرهنگ‌سازی می‌تواند پیام‌های ایمنی را به خانواده‌ها و جامعه منتقل کند و ضمن ارتقای سطح ایمنی، به کاهش هزینه‌های ناشی از مصرف بی‌رویه گاز کمک شایانی نماید.

فرماندار بوشهر در ادامه تصریح کرد: اجرای طرح ملی «همیار گاز» گامی مؤثر در آموزش مهارت‌های ایمنی و صرفه‌جویی به کودکان و دانش آموزان است و کادر آموزشی مدرسه نقش اصلی در هدایت این آموزش‌ها دارند.

این طرح به همت شرکت گاز استان بوشهر و اداره‌کل آموزش و پرورش، در راستای تفاهم‌نامه ملی «همیار گاز» بر ارتقای سطح دانش و مهارت‌های ایمنی دانش‌آموزان و کاهش صدمات ناشی از رعایت نکردن نکات ایمنی تأکید دارد.