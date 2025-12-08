دو سوپرمارکت و یک نانوایی در جاسک پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود پابرجا، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسک، در این رابطه، اظهار کرد: در جریان این بازرسیها، کارشناسان بهداشت محیط با مشاهده تخلفات بهداشتی فاحش و عدم رعایت موازین بهداشتی ضروری در دو سوپرمارکت واقع در منطقه جاسک کهنه و همچنین یک نانوایی در محله یک بنی، با هدف صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از تهدید سلامت مردم، این واحدهای متخلف را با رعایت مقررات قانونی پلمب کردند.
وی بیان کرد: نظارتهای بهداشتی به صورت مستمر و جدی در تمامی مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف و سهلانگاری در این حوزه، برخورد قانونی صورت میگیرد.دکتر پابرجا از همکاری شهروندان استقبال کرد و از مردم خواست شکایت بهداشتی خود را از طریق سامانه ۱۹۰ ثبت و پیگیری نمایند.
وی خاطرنشان کرد: سلامت جامعه اولویت اصلی شبکه بهداشت است و تمامی اقدامات با قاطعیت در جهت تأمین این حق اساسی شهروندان انجام میشود.
