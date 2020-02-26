تدابیر لازم پیشگیرانه شیوع بیماری کرونا در جاسک اندیشیده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رادمهر در خصوص اقدامات پیشگیرانه بیماری کرونا گفت: در شهرستان جاسک نیز برای سلامت شهروندان و پیشگیری از شیوع این بیماری جلسات و اقداماتی صورت گرفته است.

رادمهر افزود: برگزاری شورای سلامت بصورت هفتگی و تاکید بر رعایت نکات بهداشتی، تشکیل جلسات پدافند غیر عامل، توصیه‌های لازم و پیشگیرانه در آموزشگاه‌ها و دستگاهای اجرایی و برخی اماکن با حضور کارشناسان و اکیپ‌های بهداشت و درمان، تاکید به شهروندان در خصوص عدم حضور در اماکن عمومی و پرتردد، آماده باش شورای مدیریت بحران و همچنین شبکه بهداشت درمان شهرستان از این موارد است.

فرماندار جاسک بیان داشت: توجه به توصیه‌های پزشکی، رعایت نکات بهداشتی، عدم حضور غیر ضروری در اماکن عمومی، عدم تماس با افراد، از مواردی است که شهروندان باید به آن توجه داشته باشند.

وی ابرازداشت: پیگیری اخبار درخصوص این بیماری فقط از طریق رسانه ملی صورت گیرد و همه شهروندان با حفظ آرامش از خود و خانواده مراقبت کرده و استرس و اضطراب بیش از حد را به خانواده‌ها منتقل نکنند.