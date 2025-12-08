  1. استانها
  2. مرکزی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

پیرحسینلو: کاهش مصرف لبنیات ضرورت اجرای طرح شیر رایگان را افزایش داد

پیرحسینلو: کاهش مصرف لبنیات ضرورت اجرای طرح شیر رایگان را افزایش داد

اراک- مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به کاهش مصرف لبنیات در خانوارها گفت: اجرای طرح شیر رایگان در مدارس، اقدامی حیاتی برای ارتقای سلامت تغذیه‌ای دانش‌آموزان است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا پیرحسینلو پیش از ظهر یکشنبه در آئین آغاز توزیع شیر مدارس استان در یک مدرسه خیرساز اراک اظهار کرد: اقدام دولت در برنامه‌ریزی و تأمین تغذیه رایگان برای دانش‌آموزان، گام مهمی در ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی آنان است.

وی ضمن تقدیر از مدیران دو شرکت لبنی خضرا و پگاه اراک افزود: امید است تا پایان سال تحصیلی تمامی دانش آموزان استان از این طرح بهره‌مند شوند.

پیرحسینلو تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش مصرف لبنیات در برخی خانواده‌ها، اجرای این برنامه می‌تواند نقش مؤثری در تأمین نیازهای تغذیه‌ای دانش‌آموزان داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به اهمیت نقش معلمان در تعلیم و تربیت آینده‌سازان کشور ادامه داد: زبان ارتباطی معلمان با دانش‌آموزان جایگاهی فراتر از آموزش رسمی دارد و تلاش آنان شایسته قدردانی است.

وی تاکید کرد: امید می‌رود این نسل آینده‌ساز در مسیر علم، فناوری و پاسداری از ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی نقش‌آفرینی کند.

پیرحسینلو افزود: موفقیت آموزشی زمانی محقق می‌شود که دانش‌آموزان با روحیه مسئولیت‌پذیری و احترام نسبت به تلاش‌های معلمان رشد کنند و این فرهنگ قدردانی به‌عنوان یک ارزش تربیتی در مدارس نهادینه شود.

کد خبر 6682025

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها