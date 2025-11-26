پیرحسینلو:۸۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای توزیع شیر در مرکزی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا پیرحسینلو پیش از ظهر چهارشنبه در هشتمین کارگروه تنظیم بازار استان مرکزی اظهار کرد: تاکنون در ۲۶ استان کشور قراردادهای مربوط به توزیع شیر دانشآموزی منعقد شده است.
وی افزود: در استان مرکزی، بیش از ۱۵۰ هزار دانشآموز در شهر اراک و شهرستانهای اطراف در شعاع کمتر از ۳۵ کیلومتر تحت پوشش قرار دارند و این امر سبب میشود که هزینه حمل و نقل به حداقل برسد.
پیرحسینلو تصریح کرد: هدف توزیع شیر مدارس، ارائه روزانه دو وعده شیر با حجم ۳۶۰ تا ۴۰۰ میلیلیتر به دانشآموزان دوره ابتدایی است تا از بروز پوکی استخوان در آینده جلوگیری شود.
وی ادامه داد: تعداد دانشآموزان قابل کاهش نیست و پوشش کامل باید مدنظر باشد.
پیرحسینلو تاکید کرد: دولت برای این برنامه به استان مرکزی مبلغ ۸۷۰ میلیارد ریال تخصیص داده است که برای توزیع ۲۴۴ هزار بسته شیر در طول ۳۰ هفته کافی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با بیان اینکه هرگونه افزایش قیمت میتواند باعث کاهش تعداد دانشآموزان دریافتکننده شیر شود گفت: اگر به قیمت هر بسته شیر ۱۰۰ تومان اضافه شود و قیمت به ۱۴ هزار تومان برسد، لازم است محاسبه شود که چند نفر از دریافتکنندگان حذف میشوند.
وی با اشاره به تجربه سایر استانها افزود: شرکت پگاه گلپایگان در استان اصفهان، پنج میلیون بسته شیر با قیمت ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان توزیع میکند، در حالی که در استان مرکزی به دلیل تعداد کمتر دانشآموزان و نزدیکی مراکز توزیع، هزینهها بهطور قابل توجهی کمتر خواهد بود.
پیرحسینلو تأکید کرد: دانشآموزان شهروندان آیندهاند و اجرای سریع و پوشش صد درصدی طرح شیر دانشآموزی، با توجه به گذشت حدود ۶۵ روز از سال تحصیلی ضروری است.
وی گفت: تأمین سلامت دانشآموزان امروز، از افزایش هزینههای درمانی آینده برای بیماریهایی مانند پوکی استخوان جلوگیری میکند.
