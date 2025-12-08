ورود فرهنگستان علوم پزشکی به معضل آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش نخست، برنامه دومین نشست هم‌اندیشی «تقویت نقش‌آفرینی رشته بهداشت محیط در ارتقای سلامت کشور» توسط دکتر علیرضا مصداقی‌نیا تشریح شد.

قرار است در این نشست علمی، راهکارهای تقویت نقش بهداشت محیط در حوزه‌های آموزش، پژوهش، فناوری و اجرا بررسی و «نقشه راه بهداشت محیط کشور» تکمیل شود.

در ادامه، خلاصه سیاستی «امکان‌پذیری تدوین حدود مجاز مواجهه ملی با آلاینده‌ها (National TLVs) با استفاده از مطالعات اکسپوزوم، متابولومیکس و ژنومیکس» توسط دکتر شاه‌طاهری ارائه گردید.

وی ضمن تأکید بر ضرورت اجرای مطالعات ملی در این حوزه‌ها، ۶ مرحله عملیاتی برای اجرای این پژوهش‌ها پیشنهاد کرد. اعضای کارگروه نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تکمیلی خود را مطرح نمودند.

سومین ارائه جلسه مربوط به خلاصه سیاستی «کاهش مواجهه با عوامل شیمیایی مختل کننده غدد درون‌ریز (EDCs) و اثرات آن بر سلامت در ایران» بود که توسط دکتر دوبرادران ارائه شد.

در این گزارش، علاوه بر تشریح اثرات بهداشتی و بار بیماری ناشی از EDCs، چارچوب سیاست‌گذاری در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پیشنهاد شد. این بخش نیز با طرح نظرات کارشناسی اعضای کارگروه همراه بود.

در پایان مقرر شد فعالیت‌های کارگروه در حوزه‌های مرتبط با اکسپوزوم، متابولومیکس، ژنومیکس و EDCs توسط دکتر شاه‌طاهری و دکتر دوبرادران با همکاری دکتر جعفرزاده و سایر اعضا، برنامه‌ریزی و پیگیری شود.