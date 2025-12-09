به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به مناسبت هفته زن و گرامیداشت مقام مادر با جمعی از زنان خبرنگار در حوزه‌های مختلف دیدار کرد.

در این نشست صمیمی، زنان خبرنگار به طرح مسائل و موضوعات مهم در حوزه زنان و خانواده پرداختند.

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در این دیدار، ضمن تبریک هفته زن و مقام مادر، به تشریح آخرین وضعیت موضوعات در دستورکار و مسائلی که در این دوره از سوی معاونت امور زنان و خانواده مورد پیگیری قرار گرفته است، پرداخت.

در این نشست همچنین خبرنگاران از رسانه‌های مختلف به طرح مسائل مختلف حوزه زنان پرداخته و راهکارهایی نیز در این زمینه ارائه شد.