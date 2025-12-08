محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق آخرین نقشههای پیشیابی از امروز ۱۷ آذر بهتدریج خوزستان تحت تأثیر یک سامانه بارشی فعال و فراگیر قرار میگیرد. نخستین بارشها بهصورت پراکنده از اواسط امروز آغاز میشود و سامانه تا پایان هفته در استان فعال خواهد بود.
وی ادامه داد: فعالیت این سامانه سبب رگبار و رعدوبرق، وزش بادهای متوسط همراه با تندباد لحظهای، کاهش دما، بارش برف در ارتفاعات، ریزش تگرگ در برخی نقاط و وقوع مه خواهد شد که کاهش دید افقی را به دنبال دارد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان بیشترین حجم و شدت بارشها را از اواسط وقت فردا تا اواخر روز چهارشنبه در اغلب نقاط استان و در روز پنجشنبه در بخشهای جنوبشرقی، جنوبی، شرقی و ارتفاعات شرقی عنوان کرد.
سبزهزاری هشدار داد: با توجه به شدت بارندگی، آبگرفتگی معابر عمومی، طغیان مسیلها و رودخانههای فصلی در این مدت مورد انتظار است.
وی افزود: شمال خلیجفارس نیز طی این ایام با رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد مواجه خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: در شبانهروز گذشته، رامشیر با ۳۱.۴ درجه گرمترین و ایذه با ۵.۲ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان گزارش شدهاند.
به گفته سبزهزاری، اهواز نیز طی همین مدت به بیشینه ۲۹.۳ درجه و کمینه ۱۴.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.
