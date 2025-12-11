  1. ورزش
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

تغییری در بازی صورت نمی گیرد!

بی توجهی آمریکا و فیفا به درخواست فدراسیون های فوتبال ایران و مصر

مسئولان برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ بدون توجه به درخواست فدراسیون‌های فوتبال ایران و مصر مبنی بر عدم طرح موضوعات مرتبط با «گرایش‌های جنسی خاص»، تصمیم خود را تغییر ندادند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در هفته سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ روز شنبه ۶ تیر و از ساعت ۰۶:۳۰ صبح در ورزشگاه رومن فیلد شهر سیاتل رو در روی هم قرار می‌گیرند. مسئولان برگزاری مسابقات با همکاری فیفا قصد دارند در این بازی از افراد «گرایش‌های جنسی خاص» حمایت و تقدیر کنند که این موضوع با واکنش رسمی فدراسیون‌های فوتبال هر دو کشور همراه شد و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران به همراهی همتای مصری خود از فیفا درخواست کردند که چنین مراسمی در این دیدار انجام نشود که با مخالف فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا همراه شده است.

رسانه RT خبر داد: مسئولان برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ بدون توجه به درخواست فدراسیون‌های فوتبال ایران و مصر مبنی بر عدم طرح موضوعات مرتبط با «گرایش‌های جنسی خاص»، تصمیم خود درباره نحوه برگزاری دیدار دو تیم را تغییر ندادند.

کد خبر 6685402
بهنام روان پاک

    • IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      5 9
      پاسخ
      از تهدید فرصت بسازیم با برنامه دقیق هیچ وقت در مقابل دشمن منفعل نباشیم می شود همین تهدید را به فرصت تبدیل کتیم
    • IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      9 7
      پاسخ
      ایران ومصر می‌توانند جام جهانی را تحریم بکنندبروند به جام جهانی روسیه ملحق شوند ولی تحریم ازهمه بهتر است چون تازه اول کاراست بعدا معلوم میشود چه برنامه های دیگر برنامه ریزی کرده اند هدفشان این است در این جام جهانی اسراییل وامریکا را ازانزوا دربیاورند درجام جهانی قبلی خبرنگاران اشغالگران را راه ندادند
    • IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      1 7
      پاسخ
      بهترین راه حل این موضوع این است،قوانین فیفا را به گونه ای دور بزنند،که از نظر انضباطی،توبیخی به دو تیم مذکور تعلق نگیرد..
    • IR ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      6 8
      پاسخ
      وارد میدان نشوند بازی به تساوی کشاند ه میشود یا اینکه هر دو تیم به طور کامل از بازیها کنار بکشند درس عبرتی بشه برای این کثافتها
      • IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        11 3
        مطمئنی درس عبرت میشه؟ همین الان تیم‌های دوم پلی آف های اروپا رو اضافه میکنن جای این دو تا....
    • IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      8 6
      پاسخ
      قانون جنگل آمریکای واروپا فیفا نداره
    • قاسم IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      8 6
      پاسخ
      فیفا این وسط تنها به فکر کار خودش است و توجهی به شرایط تیمها ندارد . کارهایی هم که الآن میکند ظاهری است .
    • IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      9 7
      پاسخ
      فیفا و آمریکا هردو دستشان توی یک کاسه است . کارهایی هم که فیفا الان فیفا انجام می دهد جنبه ظاهری دارد . ایران و مصر نباید زیر فشار ، تسلیم نشوند .
    • محسن IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      2 3
      پاسخ
      این غربیان کثیف که گذاشتن یک عکس در یک میدان را دخالت سیاست در ورزش دانستند واز حضور در میدان وبازی امتناع کردند به خودشان حق میدهند برخلاف باور واعتقادات دیگران تبلیغ ومانور کنند بنظر من فر صت مناسبی است که دوکشور ایران ومصر از حضور در میدان انصداف یدهند
    • جواد شریعت IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      3 5
      پاسخ
      آقا حواستان باشد تیم رو به گروکان نگیرن از این (ترامپ )همه چی بر میاد شاید به جبران لانه جاسوسی این کار رو بکنه چه تضمینی وجد داره ؟!!! اگر این کار رو کرد ما چه کاری از دستمان بر میاد با رئیس فیفا خود فروخته !اول گفت ویزا نمیدم حالا میگه میدم باید خیلی حواسمان باشد . اون دنبال بهانه هست
    • امیر IR ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      4 3
      پاسخ
      تحریم کنید ، تیمی ورزشی از جمهوری اسلامی تبلیغ همجنسگرایی کند واقعا خجالت اوره ، فوتبال تا چه حد مهمه مگه
    • IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      6 1
      پاسخ
      ایران باید بدون تردید از بازی های فیفا کناره گیری کند تا بتواند حیثیت خود را در برابر دنیا حفظ کند ، زیرا شیطان بزرگ آمریکا هدفش به بردگی کشاندن ملت هاست تا بتواند تبعیت آنان از شیطان را دریابد
    • امیر محمد دمنده IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      1 0
      پاسخ
      باید از طریق سیاست خارجه و سازمان همکاری های کشور های اسلامی و از طریق پاپ اقدام کنیم برای توقف این مراسم و شعار فوتبال جای لذت و اتحاد ملت هاست نه تهدید موجودیت تمام ملت های دنیا .

