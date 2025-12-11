بی توجهی آمریکا و فیفا به درخواست فدراسیون های فوتبال ایران و مصر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در هفته سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ روز شنبه ۶ تیر و از ساعت ۰۶:۳۰ صبح در ورزشگاه رومن فیلد شهر سیاتل رو در روی هم قرار می‌گیرند. مسئولان برگزاری مسابقات با همکاری فیفا قصد دارند در این بازی از افراد «گرایش‌های جنسی خاص» حمایت و تقدیر کنند که این موضوع با واکنش رسمی فدراسیون‌های فوتبال هر دو کشور همراه شد و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران به همراهی همتای مصری خود از فیفا درخواست کردند که چنین مراسمی در این دیدار انجام نشود که با مخالف فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا همراه شده است.

رسانه RT خبر داد: مسئولان برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ بدون توجه به درخواست فدراسیون‌های فوتبال ایران و مصر مبنی بر عدم طرح موضوعات مرتبط با «گرایش‌های جنسی خاص»، تصمیم خود درباره نحوه برگزاری دیدار دو تیم را تغییر ندادند.