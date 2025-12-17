  1. ورزش
فدراسیون فوتبال: صحبت های عابدینی در مورد طارمی صحیح نیست

فدراسیون فوتبال و بخش رسانه ای تیم ملی بزرگسالان با ارسال بیانیه ای صحبت های امیر عابدینی درباره مهدی طارمی را نادرست دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران با رد ادعای مطرح شده از سوی امیر عابدینی اظهار کرد: کیفیت فنی و نظم حرفه‌ای شاخصه و معیار اصلی سرمربی تیم ملی و کادر فنی برای دعوت از بازیکنان به حساب می‌آید و مهدی طارمی هم از این قاعده مستثنی نیست. او در سال‌های اخیر بازیکن با کیفیتی برای فوتبال ایران بوده و ادعاهای امیر عابدینی عاری از واقعیت است؛ اظهاراتی که نمی‌تواند کمکی به اتحاد مورد نیاز برای حضور موفقیت‌آمیز تیم ملی در جام‌جهانی کند.

