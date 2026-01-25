افتتاح ۹۱ پروژه عمرانی و ۲۲ طرح اقتصادی در کردکوی به مناسبت دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، شهربانو برهانی، صبح یکشنبه در قرارگاه خبری فجر گلستان با اشاره به چهل و هفت سالگی انقلاب اسلامی، گفت: این انقلاب با رهبری امام خمینی (ره) و همراهی همه اقشار ایران، با خون شهدا و ایثار مردم تثبیت شد و امروز در مسیر پیشرفت اجتماعی، فرهنگی و فنی، به اقتداری جهانی دست یافته است.
وی افزود: در این مسیر، دشمنان با تمام توان تلاش کردهاند ارزشهای انقلاب را تخفیف دهند، اما پایههای انقلاب چنان مستحکم است که آرزوهای پلید آنها هرگز محقق نخواهد شد.
فرماندار کردکوی به پروژههای دهه فجر شهرستان اشاره کرد و گفت: در مجموع، ۹۷ پروژه عمرانی با اعتبار ۳۵۷ میلیارد تومان و ۲۳ طرح اقتصادی با سرمایهگذاری ۴۹۲ میلیارد تومان آماده بهرهبرداری هستند. از این تعداد، ۹۱ پروژه عمرانی و ۲۲ طرح اقتصادی قابل افتتاح و ۶ پروژه عمرانی و یک طرح اقتصادی کلنگزنی خواهند شد.
وی درباره جزئیات پروژهها گفت: در حوزه عمرانی، ۱۵۱ پروژه مقاومسازی مسکن روستایی با اعتبار ۵۱ میلیارد تومان اجرا شد و ۶۸ هزار متر مربع آسفالت شهری و روستایی با سرمایهگذاری ۲۲ میلیارد تومان انجام شد. همچنین مدرسه سهکلاسهای در روستای اسلامآباد افتتاح شد و ۱۱ دوربین نظارتی در روستاها نصب شد.
برهانی در ادامه به پروژههای اقتصادی اشاره کرد و افزود: طرحهای مهم شامل سردخانه با سرمایهگذاری ۱۲۰ میلیارد تومان، شش واحد مزرعه گردشگری و بومگردی با اعتبار ۶۴ میلیارد تومان و چند پروژه تولیدی از جمله مرغداری و کارگاه تولید خوراک دام هستند.
وی همچنین از رشد چشمگیر اشتغالزایی خبر داد و گفت: در حوزه مشاغل خانگی و کارگاههای خرد، ۸۵۰ فقره تسهیلات به ارزش ۷۵ میلیارد تومان ارائه شد که برای ۹۶۵ نفر اشتغال ایجاد کرده و نسبت به سال گذشته ۵۴ درصد افزایش داشته است.
فرماندار کردکوی همچنین بر برنامههای فرهنگی و اجتماعی دهه فجر تأکید کرد و ادامه داد: حدود ۴۰۰ برنامه شاخص در سطح شهرستان پیشبینی شده که شامل جشنها، نمایشگاهها، رژه موتوری، کارگاههای آموزشی و میزهای خدمت است تا حضور مردم در این ایام پررنگتر از همیشه باشد.
برهانی گفت: همه تلاش ما بر این است که شعارهای مقام معظم رهبری در سالهای اخیر محقق شده و امید و معنویت در میان مردم تقویت شود.
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