به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در دیدار با پزشکان با اشاره به مسائل اخیر کشور، نقش زنان در جامعه و ضرورت توجه به سیاست‌گذاری‌های جنسیتی سخنرانی کرد.

بهروز آذر در بخشی از صحبت‌های خود به حمله اخیر و شهادت شمار زیادی از هموطنان اشاره کرد و گفت: همسر شهید رضایی‌نژاد می‌گفتند نگویید جنگ ۱۲ روزه، چون این جنگ حداقل ۶۰۰۰ روزه است. از نخستین شهادت شهدای هسته‌ای تا امروز ما درگیر این جنگ هستیم و عزیزان بسیاری را از دست داده‌ایم. اوج این غم در نیمه‌شب ۲۳ خرداد بود که خانه‌های مردم مورد حمله وحشیانه قرار گرفت و بیش از هزار نفر جان باختند؛ ۱۲۰ زن و بیش از ۵۰ کودک در میان شهدا بودند. همچنین جمعی از فرماندهان و دانشمندان کشور را نیز از دست دادیم.

وی با ابراز همدردی با خانواده‌های شهدا افزود: برخی خانواده‌ها سه یا چهار شهید تقدیم کرده‌اند. امیدوارم خداوند صبر و آرامش را برای بازماندگان بیش از پیش فراهم کند.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه به نقش زنان در جامعه و لزوم شنیدن صدای آنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی اشاره کرد و گفت: ما نمی‌توانیم در اتاق‌های بسته بنشینیم و با ذهنیت خودمان برای جامعه تصمیم بگیریم. باید مسائل را از زبان صاحبان فرایند و جامعه درگیر بشنویم و مسیر گفتگو را باز کنیم. در معاونت زنان تلاش کرده‌ایم این موضوع را همواره مد نظر داشته باشیم.

بهروز آذر با ارائه آمارهایی از حضور زنان در عرصه‌های علمی و تخصصی افزود: بیش از ۶۴ درصد متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها دختران هستند .۲۴ درصد اختراعات کشور توسط زنان ثبت می‌شود؛ در حالی که میانگین جهانی بین ۱۴ تا ۱۷ درصد است. بیش از ۷۰ درصد کادر درمان کشور را زنان تشکیل می‌دهند و ۳۰ درصد پزشکان متخصص نیز بانوان هستند.

وی همچنین به تفاوت رویکرد زنان و مردان در کارآفرینی اشاره کرد و گفت: انگیزه زنان برای ورود به کسب‌وکار بیشتر بر پایه رضایت قلبی و بهبود کیفیت زندگی است، در حالی که مردان معمولاً برای کسب سود اقتصادی و تأمین معاش وارد این عرصه می‌شوند. این تفاوت در تمام حوزه‌ها، حتی در طراحی شهری و سیاست‌گذاری‌های کلان، باید مورد توجه قرار گیرد.

بهروز آذر در پایان تأکید کرد که لزوم داشتن نگرش جنسیتی در سیاست‌گذاری‌ها یک ضرورت است و گفت: شهرها و زیرساخت‌ها باید متناسب با حضور زنان، کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت طراحی شوند. بدون توجه به این موضوع، بسیاری از چالش‌های اجتماعی و شهری حل نخواهد شد.