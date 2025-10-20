به گزارش خبرنگار مهر، مریم اختریان در نشست زهرا بهروز آذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بانوان فعال و برگزیده استان، اظهار کرد: ما در ظاهر شباهت زیادی داریم اما وقتی وارد بطن جامعه می‌شویم تفاوت‌های اساسی دیده می‌شود.

وی افزود: پژوهش‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از مسائل جمعیتی در ذهن افراد به درستی نشسته نیست و نسل آینده با کاهش جمعیت مواجه خواهد شد. اختریان تصریح کرد بین هر چهار نفر سه نفر به سالخوردگی نزدیک می‌شوند و این موضوعی نیست که بتوان از آن گذشت.

این فعال حوزه جمعیت تاکید کرد: حل مسائل زنان نیازمند شناخت ظرفیت‌های وجودی آنان و درک هویت جنسیتی است. وی ادامه داد بانوان اگر ظرفیت خود را بشناسند و عزت نفس واقعی خود را درک کنند نیازی به القای نقش‌های اجتماعی از بیرون ندارند.

اختریان اظهار کرد: بیشترین نیاز یک بانو، مادر بودن و نقش تربیتی وی است و این تجربه می‌تواند به عنوان مربی و الگو در جامعه اثرگذار باشد.

وی با اشاره به اینکه شناخت درست جایگاه بانوان موجب تقویت عزت نفس آنان و حل مسائل اجتماعی خواهد شد، گفت: اگر بانوان ضمن تحصیل ازدواج کنند و فرزند بیاورند، فرزندان شایسته‌ای تربیت خواهند شد.

اختریان اظهار کرد: امید دارد با مشارکت جامعه زنان و مسئولان جایگاه واقعی بانوان در جامعه شناخته شده و مشکلات اجتماعی به تدریج کاهش یابد.