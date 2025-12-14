برگزاری جشنواره فرهنگ اقوام با حضور ۳۱ استان و سفیران آسیایی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: هفدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام ایرانزمین امسال نسبت به دورههای گذشته با گسترهای وسیعتر برگزار میشود و علاوه بر گرگان، شهرستانهای گنبدکاووس، کردکوی، علیآبادکتول، بندرگز و قرق را نیز در بر میگیرد.
وی با اشاره به بخش نمایشگاهی جشنواره افزود: در این دوره ۱۶۰ غرفه صنایعدستی از استانهای مختلف کشور و گلستان برپا میشود و ۱۰ غرفه خارجی از ۹ کشور آسیایی از جمله قزاقستان، ترکمنستان، ترکیه، هند و پاکستان در این رویداد حضور خواهند داشت.
فعالی اجرای برنامههای آئینی و هنری را از بخشهای شاخص جشنواره برشمرد و گفت: ۱۸ گروه موسیقی آئینی در سالن اصلی و ۲۵ گروه بومی و محلی در فضای باز اجرا خواهند داشت و ۲۰ چادر عشایری نیز برای نمایش سبک زندگی و آئینهای اقوام ایرانی برپا میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی گلستان برگزاری کوچه خوراک ایرانی، غرفههای سوغات اقوام، پنلهای تخصصی میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری و همچنین همایش فرصتهای سرمایهگذاری استان را از دیگر برنامههای این رویداد عنوان کرد.
وی با تأکید بر رویکرد معرفی ظرفیتهای گردشگری استان اظهار کرد: معرفی دیوار بزرگ گرگان بهعنوان پرونده پیشنهادی ثبت جهانی و جزیره آشوراده بهعنوان قطب گردشگری شمال کشور از محورهای مهم جشنواره امسال است و تلاش میکنیم گلستان را بهعنوان نگارستان ایران به مخاطبان داخلی و بینالمللی معرفی کنیم.
گرگان- مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان گفت: هفدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام ایرانزمین با حضور نمایندگان ۳۱ استان کشور و سفیران ۱۲ کشور آسیایی درگلستان برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: هفدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام ایرانزمین امسال نسبت به دورههای گذشته با گسترهای وسیعتر برگزار میشود و علاوه بر گرگان، شهرستانهای گنبدکاووس، کردکوی، علیآبادکتول، بندرگز و قرق را نیز در بر میگیرد.
نظر شما