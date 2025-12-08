  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۱

اشیای کشف شده در فریدونکنار تقلبی است؛ دستگیری ۷ متهم

اشیای کشف شده در فریدونکنار تقلبی است؛ دستگیری ۷ متهم

فریدونکنار - فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: هشت قلم شیء کشف شده در شهرستان فریدونکنار تقلبی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا کردان گفت: در پی گزارش میراث‌بانان افتخاری درباره نگهداری و خرید و فروش احتمالی اشیای عتیقه در یکی از منازل شخصی شهرستان فریدونکنار، مأموران یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با همکاری نیروهای انتظامی و دستور قضائی به محل اعزام شدند. در این عملیات غافلگیرانه، ۸ قلم مجسمه سنگی تقلبی کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران، اعلام کرد: در این پرونده ۷ نفر با هویت مشخص دستگیر شدند.

وی با اشاره به خبر منتشر شده مبنی بر ارزش تاریخی و فرهنگی این اشیا یادآور شد: نتیجه بررسی‌ها نشان داد که تمامی ۸ قطعه مجسمه مورد ادعا (معروف به گوهر شب چراغ)، با استفاده از گچ و مواد شیمی‌ای زیر مجموعه‌ی فلورسانس و فسفرسانس، در اشکال انتزاعی و توسط جاعلین ساخته شده‌اند. بر این اساس، اشیای مذکور فاقد هرگونه وجاهت، اصالت و ارزش فرهنگی- تاریخی است و همچنین روش ساخت، مواد به کار رفته و شکل ظاهری آنها، گواهی آشکار بر تقلبی و جعلی بودن این مجسمه‌هاست.

کردان با اشاره به اینکه پرونده متهمان به مراجع قضائی ارسال شده است، تأکید کرد: ساخت، خریدوفروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از انواع دستگاه‌های فلزیاب بدون مجوز وزارت میراث‌فرهنگی غیرقانونی است و در صورت استفاده از این دستگاه‌ها برای کشف آثار تاریخی، با متخلفان برخورد خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت مازندران از مردم استان درخواست کرد: هرگونه مورد مشکوک در زمینه حفاری غیرمجاز یا خریدوفروش اشیای تاریخی را از طریق شماره ۰۱۱۳۳۳۹۱۰۰۷ به ستاد خبری یگان حفاظت یا سامانه ۰۹۶۶۲ به‌صورت شبانه‌روزی گزارش کنند.

کد خبر 6682545

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها