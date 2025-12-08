اشیای کشف شده در فریدونکنار تقلبی است؛ دستگیری ۷ متهم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا کردان گفت: در پی گزارش میراث‌بانان افتخاری درباره نگهداری و خرید و فروش احتمالی اشیای عتیقه در یکی از منازل شخصی شهرستان فریدونکنار، مأموران یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با همکاری نیروهای انتظامی و دستور قضائی به محل اعزام شدند. در این عملیات غافلگیرانه، ۸ قلم مجسمه سنگی تقلبی کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران، اعلام کرد: در این پرونده ۷ نفر با هویت مشخص دستگیر شدند.

وی با اشاره به خبر منتشر شده مبنی بر ارزش تاریخی و فرهنگی این اشیا یادآور شد: نتیجه بررسی‌ها نشان داد که تمامی ۸ قطعه مجسمه مورد ادعا (معروف به گوهر شب چراغ)، با استفاده از گچ و مواد شیمی‌ای زیر مجموعه‌ی فلورسانس و فسفرسانس، در اشکال انتزاعی و توسط جاعلین ساخته شده‌اند. بر این اساس، اشیای مذکور فاقد هرگونه وجاهت، اصالت و ارزش فرهنگی- تاریخی است و همچنین روش ساخت، مواد به کار رفته و شکل ظاهری آنها، گواهی آشکار بر تقلبی و جعلی بودن این مجسمه‌هاست.

کردان با اشاره به اینکه پرونده متهمان به مراجع قضائی ارسال شده است، تأکید کرد: ساخت، خریدوفروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از انواع دستگاه‌های فلزیاب بدون مجوز وزارت میراث‌فرهنگی غیرقانونی است و در صورت استفاده از این دستگاه‌ها برای کشف آثار تاریخی، با متخلفان برخورد خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت مازندران از مردم استان درخواست کرد: هرگونه مورد مشکوک در زمینه حفاری غیرمجاز یا خریدوفروش اشیای تاریخی را از طریق شماره ۰۱۱۳۳۳۹۱۰۰۷ به ستاد خبری یگان حفاظت یا سامانه ۰۹۶۶۲ به‌صورت شبانه‌روزی گزارش کنند.