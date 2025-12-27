۳۷ سکه ساسانی در اسدآباد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران اکبری شایگان در تشریح این خبر اظهار کرد: در یک عملیات مشترک در شهرستان اسدآباد، تعداد ۳۷ سکه تاریخی کشف شد که این اقدام با همکاری یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اسدآباد، پلیس آگاهی و رئیس پاسگاه انتظامی منطقه چهاردولی صورت گرفت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اسدآباد با اشاره به اینکه متهمین پس از شناسایی و دستگیری به مراجع قضائی معرفی و تحویل شدند، افزود: سکههای کشف شده جهت بررسی دقیق تاریخی و تعیین اصل یا بدل بودن آنها به میراثفرهنگی استان منتقل شدند تا کارشناسان مربوطه نسبت به ارزیابی علمی و مستند اقدام کنند.
وی ادامه داد: مردم باید در حفظ و حراست از آثار تاریخی کوشا باشند، چرا که این میراث گرانبها هویت و شناسنامه فرهنگی سرزمین ماست، همچنین از همکاری و همراهی تمامی دستگاههای مسئول و مردم شهرستان اسدآباد در پاسداری از این سرمایههای ملی قدردانی میشود.
اکبری شایگان در پایان اظهار کرد: در این راستا از حمایتهای امید کاویار دادستان و سرهنگ شاهملکی فرماندهی انتظامی اسدآباد که با همراهی و مدیریت، زمینه موفقیت این عملیات را فراهم کردند، قدردانی به عمل میآید.
