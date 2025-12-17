  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۵

کشف خمره سفالی ۳۰۰ ساله در قزوین

قزوین- فرمانده انتظامی شهرستان قزوین از دستگیری ۳ نفر سارق و کشف خمره سفالی ۳۰۰ ساله از آنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز لامعی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: ماموران کلانتری ۱۲ بازار شهرستان قزوین حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به رفتار سه نفر که در حال انتقال یک خمره سفالی بودند مشکوک و هر سه نفر به همراه خمره سفالی را برای بررسی بیشتر به کلانتری منتقل کردند.

وی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات پلیسی به سرقت خمره سفالی از یکی از حمام های تاریخی شهر اعتراف کرده اند افزود: در این خصوص پرونده ای تشکیل و کارشناس میراث فرهنگی پس از کارشناسی دقیق این خمره سفالی اعلام کرد که شیء مکشوفه دارای قدمتی حدود ۳۰۰ ساله بوده که به منظور نگهداری حبوبات یا غلات مورد استفاده قرار می گرفته است.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین تصریح کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و خمره سفالی مکشوفه با تنظیم صورت جلسه تحویل اداره میراث فرهنگی قزوین شد.

