اطلاعیه راهداری آذربایجان غربی درباره وضعیت جوی و ترافیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی آمده است، بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از راهدارخانه‌های استان و بر اساس پایش دوربین‌های نظارت تصویری:

در حال حاضر محورهای زمزیران، مهاباد به سردشت، پیرانشهر به تمرچین و تمامی گردنه‌ها به ویژه گردنه قوشچی با پدیده مه‌گرفتگی مواجه هستند

همزمان در اکثر محورهای مواصلاتی جنوب استان نیز بارش باران جریان دارد.

با وجود این شرایط جوی، خوشبختانه هیچ‌گونه انسداد، محدودیت یا مشکل ترافیکی در محورهای استان گزارش نشده و تردد در تمامی مسیرها به صورت عادی و روان در جریان است

با توجه به لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش میدان دید در برخی مقاطع، از رانندگان محترم درخواست می‌شود با نهایت دقت و احتیاط، رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب، استفاده از چراغ‌های روشن و توجه جدی به وضعیت فنی وسیله نقلیه، به‌ویژه سیستم ترمز و برف‌پاک‌کن‌ها، سفر خود را ادامه دهند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.