تردد مرزنشینان از مرز تمرچین ۳ روز تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به‌دنبال درخواست مسئولان اقلیم کردستان و با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر شروع بارش برف و کاهش محسوس دمای هوا و به منظور حفظ ایمنی مرزنشینان و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی و همچنین مدیریت افزایش تردد مسافران در ایام تعطیلات سال نو میلادی، رویه تجارت چمدانی با تغییراتی روبرو شد.

این تصمیم به‌دنبال درخواست رسمی مسؤولان اقلیم کردستان عراق و در نتیجه نشست‌ها و هماهنگی‌های انجام‌شده با مسؤولان شهرستانی پیرانشهر اتخاذ شده و با هدف مدیریت شرایط موجود در مرز تمرچین به اجرا درآمده است.

علاوه بر شرایط نامساعد جوی، شیوع بیماری آنفلوآنزا و ضرورت حفظ سلامت عمومی، به‌ویژه برای مرزنشینان، کولبران و رانندگان، از دیگر عوامل مؤثر در اتخاذ این تصمیم بوده است تا از تجمع‌های گسترده انسانی در محدوده مرزی جلوگیری شود.

از شهروندان، مسافران و فعالان حوزه حمل‌ونقل درخواست می‌شود با رعایت این تصمیم، از مراجعه غیرضروری به مرز تمرچین در بازه زمانی اعلام‌شده خودداری کرده و اخبار تکمیلی را از مراجع رسمی پیگیری کنند.

مرز تمرچین در ۱۵ کیلومتری غرب پیرانشهر، جنوب آذربایجان غربی و نقطه مقابل مرز حاج عمران عراق قرار دارد و یکی از نزدیک ترین مسیرهای زمینی جمهوری اسلامی به دریای مدیترانه شرقی است.

این مرز زمینی تا شهر ارومیه، مرکز استان ۱۶۰ کیلومتر فاصله دارد و فاصله نزدیک ترین شهرها به این مرز، پیرانشهر در ایران و چومان در عراق است که به ترتیب حدود ۱۱ کیلومتر و ۲۵ کیلومتر با گمرک تمرچین فاصله دارد.