رضایی: گفتگو و مناظره، تنها راه ترمیم فاصله مسئولان و دانشجویان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتاله رضایی شامگاه دوشنبه در جمع تشکلهای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به نقش تأثیرگذار دانشجویان در توسعه همهجانبه کشور، دانشگاه را یکی از مهمترین کانونهای شکلگیری اندیشه و تحول اجتماعی توصیف کرد و گفت: بخش نخست سخنان من ابراز تأسف است که چرا صندلیهای مناظره در دانشگاهها خالی است، اگر دانشجو از پرسشگری ناامید شود و کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاه شکل نگیرد، کارکرد ویژه آن را از دست دادهایم.
وی با مرور تاریخچه ۱۶ آذر و نقش دانشجویان در مبارزه با استبداد و عدالتخواهی، ادامه داد: اگر سه آیتم استقلالطلبی، عدالتخواهی و آزادی بیان در جامعه دانشجویی وجود نداشته باشد، تفاوتی با نظام استبدادی نخواهیم داشت، مسیر ۱۶ آذر برای تحقق همین اهداف والا بود و اگر امروز به آن بیتوجهی کنیم، تلاشها بیهوده خواهد بود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با انتقاد از رویکردهای یکدستسازی تشکلهای دانشجویی، افزود: جامعه محل تضارب آراست و اگر جریانهای سیاسی بخواهند فضای دانشگاه را یکدست کنند، مطالبهگری دانشجویان به مسائل صنفی و رفاهی تقلیل خواهد یافت و دانشجو باید فراتر از اینها در عرصه آزاداندیشی و نقد اجتماعی نقشآفرینی کند.
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش دانشجویان در بزنگاههای حساس کشور گفت: دانشجویی که در میدانهای بزرگ اجتماعی و در جنگ ۱۲ روزه نقشآفرینی کرده است، سزاوار نیست که محدود شود. نشاط اجتماعی دانشجویان باید حفظ گردد، زیرا محدود کردن آن پیامدهای ناگوار و آسیبهای جدی برای جامعه به همراه خواهد داشت.
وی بر ضرورت توجه جدیتر به برنامههای فرهنگی در محیطهای دانشگاهی تأکید کرد و ادامه داد: اگر نشاط اجتماعی در دانشگاه و جامعه نهادینه نشود، نمیتوان از جامعه افسرده و سرخورده انتظار توسعه داشت و مسئولان دانشگاه باید اهتمام بیشتری به برنامههای فرهنگی داشته باشند تا فضای نشاط و امید در میان جوانان تقویت شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس همچنین به چالشهای گفتمانی میان مسئولان و دانشگاهیان اشاره کرد و افزود: فاصله و گسست ایجاد شده میان مسئولان و دانشجویان ناشی از ضعف در بهروزرسانی تضارب آرا و محدود کردن تشکلهای دانشجویی است؛ گفتوگو، مناظره و کرسیهای آزاداندیشی تنها راهحل این چالشهاست.
رضایی در بخش پایانی سخنان خود خطاب به دانشجویان گفت: درِ اتاق ما به روی شما باز است؛ اگر مطالبهگری کنید، توجه خواهیم کرد و این مایه تأسف است که بسیاری از نخبگان به دلیل محدودیت امکانات آماده مهاجرت هستند؛ کسی وطن خود را ترک نمیکند مگر آنکه بستر رشد و تعالی برای او فراهم نشود. گفتوگو کنید، ما نیز آماده گفتوگو در هر فصل و برنامهای هستیم و مسئولان حاضرند پاسخگوی پرسشهای شما باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در پایان ضمن تبریک روز دانشجو از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که دانشجویان در مسیر تعالی، نقشآفرینی اجتماعی و پیشرفت علمی گامهای مؤثری بردارند.
نظر شما