خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در دنیای امروز، که با انفجار اطلاعات و سرعت خیره‌کننده انتشار اخبار روبرو هستیم، تشخیص حقیقت از میان انبوهی از پیام‌ها و روایت‌های مختلف، به امری چالش‌برانگیز تبدیل شده است.

در چنین بستری، مقام معظم رهبری بر ضرورت حیاتی جهاد تبیین تأکید کرده‌اند. این مفهوم، فراتر از یک شعار، یک حرکت فرهنگی، اجتماعی و فکری عمیق است که هدف اصلی آن، روشنگری صادقانه، مقابله با شبهه‌افکنی‌ها و تحریف‌ها و در نهایت، ارتقای سطح بصیرت و آگاهی جامعه در تمامی ابعاد است.

جهاد تبیین نقشی بی‌بدیل در حفظ اصالت‌های فکری و فرهنگی و همچنین پیشبرد اهداف متعالی انقلاب اسلامی در مسیر دستیابی به تمدن نوین اسلامی ایفا می‌کند.

جهاد تبیین اساساً بر پایه ارائه شفاف و مستند واقعیت‌ها بنا شده است. این رویکرد، با تکیه بر استدلال‌های منطقی، شواهد و مدارک غیرقابل انکار و بیانی شیوا و اقناع‌کننده، تلاش می‌کند تا پیچیدگی‌ها را آشکار سازد و ابهامات ذهنی را برطرف کند.

در حقیقت در شرایطی که جنگ روایت‌ها به امری رایج تبدیل شده و هر جریانی سعی در تحمیل دیدگاه خود دارد، تبیین درست و واقع‌گرایانه، همچون فانوسی در شب، راه را برای درک عمیق‌تر مسائل و اتخاذ تصمیمات آگاهانه هموار می‌کند.

این امر در خصوص اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی نیز مصداق پیدا می‌کند؛ چرا که تبیین مستمر و صحیح آرمان‌ها، ارزش‌ها، و مسیر طی شده و چشم‌انداز آینده انقلاب اسلامی، به تقویت همبستگی ملی، افزایش سرمایه اجتماعی و ایجاد امید و انگیزه در میان اقشار مختلف جامعه کمک بسیاری می‌کند.

موفقیت در میدان جنگ ترکیبی مستلزم خلاقیت، نوآوری و دوری از هرگونه کلیشه‌سازی یا شعارزدگی است. باید با بهره‌گیری از روش‌های نوین ارتباطی و زبانی متناسب با درک و سن مخاطب، مفاهیم را به بهترین شکل منتقل کرد. این وظیفه، منحصر به گروه خاصی نیست؛ بلکه هر فردی در جامعه به سهم خود، دارای مسئولیت است تا در این جهاد مشارکت کند و وظیفه خود را ادا نماید. این مشارکت می‌تواند از طریق مطالعه و تحقیق برای افزایش دانش فردی، انتقال آگاهانه اطلاعات به دیگران، یا ایجاد فضایی برای پرسشگری و تبادل نظر سالم در محیط پیرامون صورت بگیرد.

جهاد تبیین را می‌توان سرمایه‌گذاری راهبردی بر روی عقلانیت، بصیرت و خودآگاهی جامعه دانست، ابزارهایی که به ما قدرت می‌دهند تا از میان چالش‌ها و پیچیدگی‌های موجود عبور کرده و به سمت آینده‌ای روشن‌تر و مطلوب‌تر گام برداریم و پرچم ایران اسلامی را برافراشته نگاه داریم.

دفاع از حقیقت و مقابله با شبیخون فرهنگی در عصر اطلاعات، با جهاد تبیین

حجت الاسلام و المسلمین وحید شهوندی، از اساتید حوزه و دانشگاه و مسئول بسیج اداره کل دامپزشکی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ریشه‌های مفهوم «جهاد تبیین» به دوران صدر اسلام می‌رسد، گفت: در اوایل اسلام، کسانی که در کنار پیامبر (ص) در نماز حضور می‌یافتند و در ماه‌های حرام قرآن تلاوت می‌کردند، در واقع نوعی «جهاد تبیین» انجام می‌دادند.

وی انقلاب اسلامی و ادامه مسیر «جهاد تبیین» را از همان دوران دانست و ادامه داد: پس از انقلاب اسلامی و تبلیغات گسترده دشمن، نیاز به تبیین و روشنگری بیشتر احساس شده است.

حجت الاسلام شهوندی به فرمایش رهبر انقلاب در خصوص کار فرهنگی و ضرورت هوشیاری در برابر دشمنانی که در صدد اجرای شبیخون فرهنگی هستند، اشاره کرد و افزود: دشمنان با استفاده از تبلیغات گسترده، تلاش می‌کنند تا واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهند، اما وظیفه انقلابی جوانان و پاسداران این انقلاب، همواره بر پایه تبیین و روشنگری استوار بوده است.

مسئول بسیج اداره کل دامپزشکی فارس با بیان اینکه دشمنان در جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل قصد نابودی انقلاب را داشتند، گفت: درایت رهبر انقلاب و همراهی و همدلی مردم، باعث بیمه شدن انقلاب شد.

وی ادامه داد: امروزه نیز دشمنان تمرکز ویژه‌ای بر روی انقلاب اسلامی دارند و لازم است با حفظ هوشیاری و انسجام حول محور ولی فقیه، از طریق تبیین و آگاهی‌بخشی به مردم، از دستاوردهای انقلاب پاسداری کنیم.

حجت الاسلام شهوندی در ادامه سخنان خود تجربه شخصی سفر به برزیل را بازگو کرد و افزود: حدود ده سال پیش و به مدت چهار ماه برای مأموریت کاری به برزیل سفر کردم.

وی ادامه داد: در حقیقت مردم برزیل هیچ شناختی از ایران نداشتند و آن را با کشور عراق یکی می‌دانستند. دیدن کلیپ‌های داعش و به زبان راندن کلمات قرآنی از زبان آنان در هنگام سلاخی مردم موجب اسلام‌هراسی در بین آنان شده بود.

خنثی سازی توطئه‌های دشمن با جهاد تبیین

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: پس از سخنرانی در دو دانشگاه برزیل و بیان اینکه این افراد مسلمان نیستند و دین خدا دین صلح و سازش است، دانشجویان اطراف من جمع شدند و ابراز کردند که از این مسائل بی‌اطلاع بوده‌اند. با دیدن این موارد ضرورت جهاد تبیین بیش از پیش مشخص می‌شود.

حجت الاسلام شهوندی گفت: در دنیای امروز وظیفه تک تک ما است که حول محور ولی فقیه با اتحاد و همدلی، و همراهی مردم و مسئولان به وسیله جهاد تبیین توطئه‌های دشمن را خنثی کنیم.

مسئول بسیج اداره کل دامپزشکی فارس جهاد تبیین را جهاد اکبر در مقابل دشمنان توصیف و ابراز امیدواری کرد که این مسیر روشنگری، روز به روز گسترده‌تر شود و رضایت حضرت بقیه‌الله (عج) را به همراه داشته باشد.

جهاد تبیین، تکلیف فوری و قطعی همگان است

حجت‌الاسلام والمسلمین رضایی، مسئول سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان زرقان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دنیای امروز، رژیم اشغالگر و نابودگر صهیونیستی که اوج دشمنی خود با حق را به همه مسلمین به اثبات رسانده، هر آنچه در توان داشته به میدان آورده است؛ از ابزارهای جنگی گرفته تا بازی‌های روانشناسی نظیر حاشیه‌سازی و دروغ‌پراکنی. تمام این اقدامات برای فریب مردم انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی کشور جهاد تبیین واجب و ضروری است، ادامه داد: در شرایط پسا جنگی نباید به دنبال فرصت و موقعیتی برای جهاد تبیین باشیم، بلکه باید از تمام موقعیت‌ها بهره لازم را ببریم.

مسئول سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان زرقان افزود: جهاد تبیین وظیفه همه مردم است. هر کسی که می‌تواند از هر جهت یاری کند، باید برای بیان حقایق به مردم و دشمن‌شناسی گام بردارد.

حجت الاسلام رضایی با تصریح اینکه قطعاً هیچ منبعی سرشارتر از قرآن کریم برای جهاد تبیین وجود ندارد، تصریح کرد: اگر با آگاهی، از این منبع گران‌بها استفاده کرده و جهاد تبیین انجام دهیم، می‌توانیم به شبهاتی که در ذهن‌ها وجود دارد، پاسخ دهیم در همین راستا با یاری قرآن بسیار موفق عمل خواهیم کرد.