به گزارش خبرگزاری مهر ، در رقابتهای معتبر بینالمللیInternational Design Awards ۲۰۲۵ (IDA) آمریکا، طرح معماری «کارخانه طنین نوآوری (Creative Echo Factory)» از سوی تیم دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز با هدایت امین حبیبی (دانشیار بخش معماری دانشگاه شیراز)، طراحی اصلی فاطمه فرجزاده دهکردی (دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر) و فائزه فتحینژاد (دانشجوی کارشناسی ارشد معماری)، بهعنوان مسئول هماهنگی و پشتیبانی اجرایی، توانست در میان آثار برجسته دانشگاهی و حرفهای از سراسر جهان جایگاه سوم این رقابت را در بخش «معماری تجاری و باز زنده سازی تطبیقی» به خود اختصاص داده و مدال برنز را از آن خود کند.
مسابقه بینالمللیInternational Design Awards (IDA) از رویدادهای شناختهشده عرصه طراحی در جهان بهشمار میآید که با هدف تقدیر از ایدهها و پروژههای خلاقانه در زمینههای مختلف معماری، طراحی داخلی، محصول و گرافیک برگزار میشود و هرساله طرحهای برتر از دانشگاهها و استودیوهای معتبر جهانی در آن به رقابت میپردازند.
طرح برگزیده دانشگاه شیراز با عنوان «کارخانه طنین نوآوری»، بازطراحی و احیای کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز را دنبال میکند؛ مجموعهای صنعتی که بخشی از حافظه تاریخی و هویت شهری شیراز بهشمار میرود.
این طرح با رویکرد باز زنده سازی تطبیقی و طراحی چند حسی، ضمن حفظ لایههای تاریخی فضا، آن را به بستری پویا برای هنر، نوآوری و تعامل اجتماعی تبدیل میکند؛ جایی که به تعبیر طراحان پروژه، «در معماری پژواک میسازیم، نه دیوار».
در این پروژه، ارتباطی میان تولید، تخیل و آینده شهری برقرار شده است؛ تلاشی که نشان میدهد چگونه میتوان میراث صنعتی را به منبعی برای خلاقیت و زندگی معاصر بدل کرد.
