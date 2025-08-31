اصحاب رسانه نقش موثری در پیشرفت فارس ایفا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌اله رضایی شامگاه یکشنبه در آئین افتتاح پروژه‌های عمرانی شهرستان کازرون گفت: فلسفه وجودی احزاب کادرسازی است و باید در کشور طبق قانون نهادینه شوند و در دنیای مدرن حکمرانی مطلوب بدون احزاب امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: هر کس شایستگی و ظرفیت دارد باید وارد مدیریت شود و باید از فامیل‌بازی، باندبازی و قبیله‌ای عمل کردن دست برداریم. مردم شایسته بهترین‌ها هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس، با تاکید بر لزوم توجه به ظرفیت‌های کازرون افزود: این شهرستان منابع انسانی و مالی ارزشمندی دارد که باید پاسخگوی مردم بوده و از این ظرفیت‌ها در حوزه‌های مختلف بهره ببریم.

رضایی گفت: بودجه عمرانی استان بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به گذشته افزایش یافته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس در پایان تصریح کرد: رسانه‌ها باید با اصول حرفه‌ای از ما مطالبه‌گری کنند. رسانه باید تقویت گر باشد و این فرصت شاید تکرار نشود و اصحاب رسانه می‌توانند نقش مؤثری در پیشرفت استان ایفا کنند.