کشاورزی: خدمات سلامت با تعرفه دولتی نیازمند مشارکت خیرین است

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه شنبه ۲۳ آذرماه نشستی با حضور عبدالخالق کشاورزی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز، علی اکبر رامجردی رئیس مجمع خیرین تأمین سلامت دانشگاه و جمعی از خیرین حوزه سلامت، با هدف بررسی راهکارهای استفاده مؤثر از ظرفیت خیرین در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام درمانی استان برگزار شد.

کشاورزی در این نشست با اشاره به ضرورت توسعه بیمارستان‌های دولتی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، تقویت ارائه خدمات سلامت در بخش دولتی و با تعرفه دولتی امری ضروری است و هدایت حمایت‌های خیرین در این مسیر می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی داشته باشد.

وی افزود: استفاده هدفمند از ظرفیت ارزشمند خیرین سلامت برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام درمانی، ضمن تسریع در بهره‌برداری از زیرساخت‌ها، موجب ارتقای کیفیت خدمات دولتی و کاهش فشار هزینه‌های درمانی بر مردم خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر لزوم هم‌افزایی و مشارکت همه‌جانبه در توسعه زیرساخت‌های درمانی اظهار کرد: در این نشست مقرر شد با برنامه‌ریزی منظم و شناسایی پروژه‌های اولویت‌دار حوزه سلامت، زمینه جذب و مشارکت خیرین در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام درمانی فارس فراهم شود.