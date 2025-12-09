به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

سوال حامد یزدیان، نماینده اصفهان و تعدادی دیگر از نمایندگان (یک فقره) از وزیر نیرو

گزارش‌های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی علل و عوامل وقوع آتش سوزی جنگل‌های هیرکانی منطقه الیت

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی

تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اصلاح بند (ب) ماده (۶۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران