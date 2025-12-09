  1. سیاست
  2. مجلس
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۱

آغاز جلسه علنی مجلس؛ سؤال از وزیر نیرو و بررسی پرونده آتش‌سوزی الیت

آغاز جلسه علنی مجلس؛ سؤال از وزیر نیرو و بررسی پرونده آتش‌سوزی الیت

جلسه علنی امروز به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد و نمایندگان در این نشست به بررسی سؤال از وزیر نیرو و گزارش‌های مرتبط با آتش‌سوزی هیرکانی و اصلاح قوانین می‌پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

سوال حامد یزدیان، نماینده اصفهان و تعدادی دیگر از نمایندگان (یک فقره) از وزیر نیرو

گزارش‌های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی علل و عوامل وقوع آتش سوزی جنگل‌های هیرکانی منطقه الیت

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی

تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اصلاح بند (ب) ماده (۶۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران

کد خبر 6682739
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها