از جنگ ۱۲ روزه تا پخش نوروز؛ چرا بودجه سیمافیلم و سیمرغ متفاوت است؟

مجید اکبرشاهی رئیس مرکز سیمرغ در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اختلاف رقم تولیدات در سریال‌های این مرکز نسبت به سیمافیلم اظهار کرد: اصطلاحی شنیده می‌شود که برخی می‌گویند فلان پروژه به مرکز سیمرغ برود برآوردش کم می‌شود و اگر به سیمافیلم سپرده شود برآورد بیشتر می‌شود.

وی اضافه کرد: واقعیت این است که این موضوع عجیب و غریبی نیست. مثلاً غذا یکی از آیتم‌های برآورد است. کسی که بخواهد در سیمافیلم یا سیمرغ کار کند، قیمت غذا برایش مشخص است. درباره بازیگر هم یک دستمزد و حق‌الزحمه ماهانه برای آنها وجود دارد. مثلاً همه می‌دانند فلان بازیگر ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان یا یک میلیارد تومان دستمزد دارد. در تلویزیون، پلتفرم، سینما و در تئاتر هر کدام وضعیت خاص خود را دارند. یعنی یک بازیگر در هر یک از این موقعیت‌ها در تلویزیون مثل سریال یا برنامه‌های غیرنمایشی، دستمزدش یک نُرم مشخص دارد.

رئیس سیمافیلم تصریح کرد: مثلاً فلان بازیگر اگر در سینما بازی کند، دستمزدش عددی مشخص است و همین فرد اگر در تئاتر بازی کند - تئاتر معمولاً چون جنبه اعتباری دارد - ممکن است دستمزدش یک‌سوم باشد. همین فرد اگر در یک برنامه غیرنمایشی کار کند که مثلاً در یک روز سه قسمت از او ضبط می‌شود، دستمزدش عدد بالایی می‌شود. وقتی ماهانه حساب می‌کنید، می‌بینید حتی سه‌برابر هم می‌شود.

وی درباره اختلاف قیمت بین سیمرغ و سیمافیلم گفت: آن چیزی که بین سیمافیلم و سیمرغ به لحاظ نظام بودجه فرق می‌کند، همان هزینه تولید است که در سیمرغ پایین‌تر است چون پروسه تولید اینجا کوتاه‌تر است. مثلاً در حوزه سریال در سیمافیلم به‌صورت معمول روزی ۶ دقیقه تولید می‌کنند اما ما اینجا چون تک لوکیشن هستیم تولید سریع‌تر است.

اکبرشاهی درباره احیای تئاتر در مرکز سیمرغ عنوان کرد: پروژه «چو نور» به کارگردانی قطب الدین صادقی ساخته شد که کار ساده‌ای نبود. این یک اثر تک قسمتی است که این کارها به لحاظ پروداکشن یا ساخت یک کار سنگین هستند. تئاتر تلویزیونی یک پیشرفت در نوع ساخت داشته است و این‌طور نیست که صرفاً در یک بلک‌باکس باشد. مثلاً کار آقای صادقی فضای خارجی دارد؛ بخشی از تولیدش در پارک و بخشی در بیابان است.

رئیس مرکز سیمرغ درباره زمان پخش این تله تئاتر نیز اظهار کرد: تولید پروژه تمام شده و منتظر زمان مناسب برای پخش هستیم.

وی در ادامه درباره اولین سریال تلویزیونی درباره جنگ ۱۲ روزه گفت: تولید مجموعه «فک و فامیل» به کارگردانی حسین دارابی آغاز شده است و ۴۵ قسمت دارد که پخش آن به سال آینده می‌رسد.

اکبرشاهی درباره چینش کنداکتور نیز عنوان کرد: کنداکتور شبکه دو عمدتاً با مرکز سیمرغ است که تا آخر سال بسته شده است؛ برای نوروز هم بسته‌ایم، اما احتمال تغییر وجود دارد. اکنون سریال «میراث» در حال پخش است و بعد از آن «بهار شیراز» آغاز می‌شود. بعد از «بهار شیراز» وارد ماه رمضان می‌شویم که شبکه دو سریال رمضانی دارد و سپس «در و تخته» به عنوان کار نوروزی پخش می‌شود. این چیدمان در نظر گرفته شده است اما ممکن است دچار تغییراتی هم بشود.

وی در پایان خبر داد که مرکز سیمرغ یک سریال دیگر با نام «جنگ، هویت، زندگی» درباره جنگ ۱۲ روزه دارد که در ۲ فصل ۱۳ قسمتی ساخته می‌شود.