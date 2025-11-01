  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲

پرهیزگار: وضعیت تیم ملی جودو قابل مقایسه با قبل نیست

پرهیزگار: وضعیت تیم ملی جودو قابل مقایسه با قبل نیست

ملی پوش جودو ایران با ابراز رضایت از وضعیت این تیم برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی گفت: شرایط تیم ملی نسبت به قبل بسیار بهتر شده و قابل مقایسه نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس پرهیزگار ملی پوش وزن ۸۱ کیلوگرم تیم ملی ایران که خود را برای حضور در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی آماده می کند، ضمن بیان این مطلب افزود: حضور رشاد ممدوف به عنوان سرمربی شرایط ما را نسبت به قبل بسیار بهتر کرده است.

وی با تاکید بر این که ممدوف توانسته وضعیت بدنی و تکنیکی ملی پوشان را بهتر کند گفت: از نظر فنی شرایط تیم ملی نسبت به قبل قابل مقایسه نیست و در همه بخش ها پیشرفت خوبی صورت گرفته است.

الیاس پرهیزگار در پایان به حضور تیم ملی جودو ایران در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی به میزبانی ریاض اشاره کرد و گفت: تمام تلاش ما این است که بتوانیم با بهترین عملکرد برای ایران عزیز افتخارآفرینی کنیم و با کسب مدال های خوش رنگ باعث خوشحالی مردم کشورمان شویم.

کد مطلب 6638763

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      3 0
      پاسخ
      قبل رقابتهای جودو شعار میدهند بعد از نتایج ، مخفی میشوند .
      • ناشناس IR ۲۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
        2 0
        عزیز دل بهش گفتن اینو بگو

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها