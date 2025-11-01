پرهیزگار: وضعیت تیم ملی جودو قابل مقایسه با قبل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس پرهیزگار ملی پوش وزن ۸۱ کیلوگرم تیم ملی ایران که خود را برای حضور در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی آماده می کند، ضمن بیان این مطلب افزود: حضور رشاد ممدوف به عنوان سرمربی شرایط ما را نسبت به قبل بسیار بهتر کرده است.

وی با تاکید بر این که ممدوف توانسته وضعیت بدنی و تکنیکی ملی پوشان را بهتر کند گفت: از نظر فنی شرایط تیم ملی نسبت به قبل قابل مقایسه نیست و در همه بخش ها پیشرفت خوبی صورت گرفته است.

الیاس پرهیزگار در پایان به حضور تیم ملی جودو ایران در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی به میزبانی ریاض اشاره کرد و گفت: تمام تلاش ما این است که بتوانیم با بهترین عملکرد برای ایران عزیز افتخارآفرینی کنیم و با کسب مدال های خوش رنگ باعث خوشحالی مردم کشورمان شویم.