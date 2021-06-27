بحران آب اصفهان راجدی بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی صبح یکشنبه در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن گرامی داشت هفتم تیرماه و شهادت شهید بهشتی و یاران با وفایش اظهار داشت: شهدا نقطه مشترک همه مردم ایران است و شهدا متعلق به همه مردم هستند.

وی با بیان اینکه بر اساس سخنان شهید بهشتی ما شهدا را از دست نداده‌ایم بلکه آنها را به دست آورده‌ایم، ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم اثرگذاری شهدا با شهید شدنشان خیلی بیشتر از حضورشان بوده و ما باید از این رفتار الگو بگیریم که از آموزه‌های دینی ما نیز هست.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه در شهر اصفهان با چالش‌های جدی رو به رو هستیم، افزود: این چالش‌ها همواره وجود داشته و همه تلاش کرده‌اند که آنها را برطرف کنند هر چند امری زمانبر است.

زاینده رود قصه پرغصه اصفهان

وی خشکی زاینده رود به عنوان قصه پرغصه اصفهان را مهم‌ترین چالش اصفهان دانست و گفت: مدیریت شهری امکان ورود مستقیم را ندارد اما باید مطالبه گر باشیم.

نصراصفهانی با اشاره به آلودگی هوای اصفهان نیز ابراز داشت: برای این امر طی چند سال اخیر پژوهش‌هایی انجام شد که در آینده می‌تواند کمک کننده باشد.

وی ادامه داد: گرد و غبار و فرونشست نیز چالش‌های جدی است که باید به آن توجه شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه قطار سریع السیر اصفهان – تهران نیز پروژه روی زمین مانده اصفهان طی چندین سال اخیر است، ابراز داشت: این پروژه همواره در دل قول و قرارها مانده و امیدواریم در دولت سیزدهم به سرانجام برسد.

لزوم تکمیل پرونده‌های پروژه های مهم در اصفهان

وی گفت: برخی از پرونده‌های پروژه‌های مهم در شهرداری اصفهان وجود دارد که اقدامات خوبی در روند اجرای آن انجام شده و به مرحله اجرایی رسیده است و از معاون مالی و اقتصادی شهرداری انتظار داریم که اینپرونده‌ها را هر چه زودتر به انجام برساند.

نصر اصفهانی با بیان اینکه استخدام نیروها در شهرداری که به مدت ۲۰ سال فعالیت دارند باید مورد توجه باشد، افزود: این امر نیز به خوبی دنبال شده و بهتر است هر چه زودتر محقق شود.

بحران آب در اصفهان جدی است

وی به بحران آب در استان اصفهان نیز اشاره کرد و ابراز داشت: این بحرانی جدی است که همه استان اصفهان را تحت الشعاع قرار داده و باید با اقدامات پیشگیرانه از مرگ چهار هزار هکتار فضای سبز اصفهان جلوگیری کنیم تا اتفاقات سال ۹۸ تکرار نشود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه در این دوره از مدیریت شهری استفاده از پساب فراهم شد، گفت: شهروندان توجه داشته باشند که همه این اقدامات با رعایت مسائل بهداشتی انجام می‌شود اما شهروندان نیز نسبت به سلامت خود توجه داشته باشند.