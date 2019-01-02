انتقال آب از خلیج فارس راهی برای جبران کمبود منابع آبی اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قدوسی‌پور بعدازظهر چهارشنبه در همایش طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) اظهار داشت: به منظور آگاه کردن مردم و به ویژه دانش آموزان نسبت به مشکلات خشکسالی و کم آبی در اصفهان از توان آموزش و پرورش اصفهان استفاده شده است.

وی بیان داشت: اطلاع عامه مردم از مشکلات ناشی از خشکسالی در اصفهان و آشنایی با اینکه در این شرایط چگونه زندگی کنند، نیاز به آموزش دارد.

معاون اداره آب منطقه‌ای استان اصفهان بیان داشت: با وجود اقدامات خوبی که برای حفظ منابع آبی در استان اصفهان صورت گرفته اما به دلیل وسعت مشکلاتی که در استان و کشور وجود دارد، نتیجه این اقدام‌ها مشخص نیست.

قدوسی پور بیان داشت: برای جبران کمبود منابع آبی در اصفهان باید به فکر انتقال آب از خلیج فارس یا دریای خزر باشیم که البته هزینه‌های مالی و محیط زیستی را نیز در پی دارد.

وی با بیان اینکه حفظ محیط زیست در سال‌های اخیر به دلیل کمبود شدید منابع آبی مورد توجه قرار گرفته است، بیان داشت: آب عامل اول حفاظت محیط زیست است و بر این اساس حفظ منابع آبی اولویت بسیاری از کشورها قرار گرفته است و ما نیز باید در همین راستا حرکت کنیم.

وی گفت: سه دهه قبل سد زاینده رود در زمستان مملو آب بود و برخی از سال ها نگران جاری شدن سیل به دلیل سر ریز این سد بودیم این در حالی است که اکنون با منابع آبی خالی مواجه هستیم، اکنون حدود ۱۰ درصد از ظرفیت سد زاینده رود دارای آب است که موضوعی بسیار نگران کننده است.