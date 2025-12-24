به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، شرکت تاکسی روباتیک زوکس، متعلق به آمازون، به دلیل نگرانی درباره عملکرد سیستم رانندگی خودران، ۳۳۲ تاکسی روباتیک را فراخوان کرد. مشکل اصلی این است که خودروها ممکن است در نزدیکی تقاطع‌ها از خط مرکزی عبور کنند یا مسیر عابر پیاده را مسدود کنند.

طبق اسناد ارائه شده به سازمان ملی ایمنی و ترافیک بزرگراه‌های آمریکا (NHTSA)، تاکنون هیچ تصادفی گزارش نشده، اما زوکس هشدار داده که احتمال وقوع تصادف وجود دارد. تاکسی‌های خودران این شرکت در بخش‌هایی از سن فرانسیسکو و لاس وگاس سفرهای رایگان ارائه می‌کنند.

سخنگوی زوکس توضیح داد که خودروهای خودران در برخی موارد مانورهایی انجام داده‌اند که برای رانندگان انسانی طبیعی است، اما با استانداردهای شرکت همخوانی نداشته است. به عنوان مثال، ممکن است خودرو برای جلوگیری از مسدود کردن تقاطع هنگام چراغ قرمز، روی خط عابر پیاده توقف کند یا هنگام پیچیدن مسیر وسیع‌تری طی کند.

این مشکل ابتدا در ۲۶ آگوست شناسایی شد، وقتی یک تاکسی روباتیک هنگام گردش به راست، بخشی از مسیر تردد مخالف را قطع و به طور موقت مقابل خودروهای روبرو متوقف شد. بررسی‌ها نشان داد بین ۲۶ آگوست تا ۵ دسامبر، ۶۲ مورد مشابه دیگر رخ داده است. زوکس در حال گفتگو با NHTSA برای بررسی علل، شدت و احتمال تکرار این رویدادها است.