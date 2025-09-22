کامیون برقی سوئدی در جاده عمومی بلژیک جولان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، «این راید» (Einride) یک ارائه دهنده راه حل دیجیتال، برقی و خودران برای حمل ونقل بار در جاده ها به شمار می رود.

نمایش وسیله نقلیه برقی که از لحاظ ایمنی نیز تایید شده در بندر آنتروپ-بروژ و تحت چارچوب رگولاتوری بلژیک انجام شد. این نمایش نشان داد چگونه بلژیک و اروپا می توانند در حوزه حمل ونقل خودران رهبری را به دست گیرند.

یوهان کلاپپس رئیس هیات مدیره بندر آنتروپ-بروژ در این باره می گوید: آنتروپ یک هاب لجستیکی و علاوه بر آن محلی است که شیوه های حمل ونقل آینده آزمایش می شود و تمرکز یافته است. دستاوردهایی مانند این راید ثابت می کند نوآوری انگیزه ای برای رقابت و رشد اقتصادی است.

شرکت این‌راید اعلام کرد یکی از بزرگ‌ترین ناوگان‌های کامیون‌های سنگین برقی جهان را در اختیار دارد و به شرکت‌هایی در آمریکای شمالی، اروپا و خاورمیانه خدمات ارائه می‌دهد. پلتفرم حمل‌ونقل این شرکت با تکیه بر داده‌های حاصل از سال‌ها فعالیت شکل گرفته و به همین دلیل در موقعیتی ویژه برای توسعه فناوری خودران در مقیاسی بزرگ قرار دارد.

طبق بیانیه این راید، به دلیل طراحی وسیله نقلیه بدون کابین خود می تواند با کمتر از یک اپراتور به ازای هر خودرو، فعالیت خود را گسترش دهد و زمینه را برای راه حل های لجستیکی ارزان هموار کند.