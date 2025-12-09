به گزارش خبرنگار مهر، احسان جمالی در نشست تخصصی «بررسی مسائل، چالشها و نیازمندیهای فناوری سازمان سنجش» به مناسب هفته پژوهش که با حضور تعدادی از مدیران شرکتهای دانشبنیان برگزار شد، گفت: فناوریهای نرم مبتنی بر ارتباطات و اطلاعات از نیازهای اصلی سازمان سنجش است که در نهایت به بهبود کیفیت فعالیتها و خدمات از جمله افزایش سرعت پاسخگویی منجر میشود که با توجه به تعداد بالای ذینفعان و مراجعان مستقیم و غیر مستقیم از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی با اشاره به تاریخچه و تجربیات استفاده از فناوری در سازمان سنجش، افزود: خوشبختانه متقاضیان و عموم مردم نسبت به گذشته به فناوریهای روز آشنایی بیشتری دارند و استفاده از توان علمی و کارشناسی شرکتهای دانش بنیان میتواند در افزایش سرعت، دقت و امنیت فعالیتهای سازمان بسیار با اهمیت باشد.
معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور تصریح کرد: امنیت آزمون سراسری از دغدغههای مهم سازمان سنجش است که در این زمینه اقدامات مختلفی مبتنی بر فناوری انجام شده است که میتوان به تعدد دفترچهها و پاسخنامهها و همچنین تنوع بسیار بالای چینش سوالات اشاره کرد که سلامت آزمون را به صورت چشمگیری ارتقا داده است.
جمالی با اشاره به سامانههای متعدد سازمان سنجش مانند سامانه طراحان سوال، گفت: استفاده از هوش مصنوعی از راهکارهای نوین برای گامهای آینده بسیاری از سامانهها است که شرکتهای دانش بنیان میتوانند کمکهای خوبی در این زمینه ارائه کنند و البته بر اساس سیاستگذاری صورت گرفته هیچ فعالیت اصلی از سازمان سنجش به صورت کامل واگذار نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: راه اندازی سامانه جامع آزمون سراسری از اقدامات مهم سازمان سنجش است که اطلاعات بسیار مهمی از سوابق ثبت نامی و آزمونی متقاضیان را برای همیشه در اختیار داوطلبان قرار میدهد، این سامانه در آینده تکمیل خواهد شد. همچنین پروژه هوشمندسازی پاسخگویی به متقاضیان نیز در دستور کار قرار گرفته است که امیدواریم در سال آینده راهاندازی و تکمیل شود.
