به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی محبی بیان داشت: حدود نزدیک به سه هزار تابلوی علائم ایمنی و ترافیکی در راستای کاهش تصادفات جادهای طی سهماهه نخست امسال در محورهای مختلف این استان نصب شده است. تابلوهای نصب شده شامل مسیرنما، خطرنمای پُل و اخطاری انتظامی بوده است.
وی بیان کرد: تعمیر، ترمیم و نصب حفاظ کنار جاده (گاردریل) به طول پنجهزار و ۱۰۰ متر در محل پرتگاهها و پلهای حوزه استحفاظی استان هرمزگان نیز در این مدت انجام شد.
رئیس ایمنی راه و حریم راهداری و حمل ونقل جادهای هرمزگان اظهارداشت: همچنین در این مدت ۲۸ دستگاه چراغ چشمک زن و چهار هزار و ۱۲۰ عدد چشم گربهای در سطح راههای استان نصب شد.
محبی ادامه داد: ۲ هزار و ۸۰ کیلومتر از راههای موجود استان هرمزگان طی امسال خط کشی شد که در اجرای سیستمهای روشنایی در محورهای برون شهری در راستای ارتقای ایمنی تردد ضروری بوده است.
وی گفت: باتوجه محدودیتهای اعتباری، اولویت ادارهکل راهداری و حمل و نقل هرمزگان بر اجرای سیستمهای روشنایی در نقاط پرحادثه است که تاثیر مهمی در کاهش تصادفات دارد.
این مسوول تصریح کرد: باتوجه به شرایط خاص حاکم بر استان از لحاظ سرعت باد، رطوبت و گرمای شدید و درازمدت در ۹ ماه از سال و همچنین ترافیک سنگین محورها بهویژه در محور بندر شهید رجایی و ترانزیتی بندرعباس به سیرجان و محورهای غرب در مسیر بندرلنگه به سمت پارسیان به دلیل وجود و توسعه مجتمع پارس جنوبی در بخش حمل و نقل و ترافیک محورها موجب تخریب سالانه بخش زیادی از تجهیزات ایمنی راهها شامل انواع علائم و گاردریلهای مسیر توسط همین ترافیک و بارهای فوق سنگین شده و کاهش ماندگاری و مستهلک شدن خط کشی محورها را به همراه داشته است.
محبی افزود: همچنین گرما و شرجی موجب تشدید خوردگی، پوسیدگی و فرسوده شدن زود هنگام علائم نسبت به دیگر استانهای کشور میشود که ضروری است نسبت به مقوله ایمنسازی محورها جهت نگهداری و نصب علائم ایمنی توجه ویژهای شود.
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