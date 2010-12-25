اجرای عملیات اصلاح هندسی در 50 نقطه شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خردمند معاون حمل ونقل ترافیک منطقه 8 با اعلام این مطلب گفت: در راستای تامین رفاه حال شهروندان، عملیات اصلاح هندسی جهت دور برگردان دو طرفه و دسترسی محلی در 50 نقطه از سطح منطقه از جمله ( تقاطع دماوند، تقاطع گلبرگ، جانبازان شرقی، میدان 44 و...) به اتمام رسید.

وی افزود: تعداد 280 عدد جدول به طول 150 متر و 10 عدد تابلو جهت نما جهت ایمن سازی مسیر نیز نصب شد.

خردمند با اشاره به اجرای عملیات کانیو بندی در کوچه های شهید لواسانی و پارس گفت: به همت اداره فنی و ترافیک ناحیه سه ، اجرای عملیات کانیو بندی کوچه های شهید لواسانی و پارس و مشکل آب گرفتگی به طول 200 متر انجام شد.

وی با تاکید بر مرمت گاردریلهای خارج شده در اتوبان امام علی (ع) افزود: این عملیات با هدف ارتقای کیفیت حمل و نقل و هدایت وسایل نقلیه و کاهش تعداد تصادفات صورت گرفت.

خردمند گفت: در این اقدام 10 عدد گاردریل به طول 42 متر، 20 عدد گاردریل تعمیر و مرمت شد. همچنین تعداد 10 عدد از تابلوهای حاشیه نمای راستگرد مسیل باختر مرمت شد.