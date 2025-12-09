زنان و دختران جامعه ما سیره حضرت زهرا را سرلوحه زندگی خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا باوقار قبل از ظهر سه شنبه در همایش زیست عفیفانه که به مناسبت بزرگداشت مقام مادر و ولادت حضرت فاطمه الزهرا (س) در حوزه علمیه فاطمیه خواهران مشگین شهر برگزار شد، اظهار کرد: زنان و دختران جامعه ما سیره و روش حضرت زهرا را سرلوحه زندگی خود به عنوان الگوی کامل زن مسلمان که نماد ایمان، عفاف، ایثار و علم‌اندوزی هستند قرار دهند.

وی با بیان اینکه زیست عفیفانه علاوه بر اینکه یک وظیفه فردی است، حق الناس نیز محسوب می‌شود، بیان کرد: رفتار و پوشش هر فرد، بر فضای عمومی جامعه و اخلاق اجتماعی تأثیر مستقیم دارد و بی‌توجهی به آن می‌تواند حقوق دیگران در داشتن محیطی امن، سالم و با کرامت را مخدوش کند.

امام جمعه مشگین شهر با بیان اینکه آموزه‌های اسلامی، «عفت» و «حیا» به عنوان سنگ بنای اصلی تشکیل خانواده و عامل استحکام و پایداری آن معرفی شده است، افزود: شرط اساسی برای تشکیل و استحکام خانواده زیست عفیفانه است که یک اصل راهبردی و محوری است و عفت تنها به معنای محدودیت نیست، بلکه بسترساز آزادی اصیل، امنیت روانی و عشق پایدار در سایه‌ی تعهد است بنابراین، تقویت این ارزش در سطح فردی، آموزشی و فرهنگی، سرمایه‌گذاری برای تشکیل خانواده‌های سالم و در نتیجه جامعه‌ای متعالی است.

وی اشاره به جایگاه رفیع حضرت زهرا (س) به‌عنوان اسوه کامل عفاف و حجاب کرد و افزود: حجاب در سیره حضرت فاطمه (س) تنها یک پوشش ظاهری نیست، بلکه تجلی کرامت، شخصیت و مقاومت در برابر فرهنگ‌های منحط است.

حجت الاسلام باوقار در سخنانی با عنوان «حجاب فاطمی؛ از نگاه تا رفتار» بیان کرد: حضرت فاطمه الزهرا (س) اسوه کامل حیا و عفاف در تمامی عرصه‌های زندگی بودند و امروز الگوبرداری از سیره ایشان می‌تواند راه گشای جامعه اسلامی در مواجهه با چالش‌های فرهنگی باشد.

حجت الاسلام باوقار در سخنان پایانی با اشاره به اینکه حجاب صیانت است نه محدودیت، تصریح کرد: حجاب به عنوان یک حصار امنیتی برای زنان، عامل حفظ کرامت، حریم شخصی و ارزش‌های اخلاقی جامعه و همچنین هویت اسلامی-ایرانی است.

و در پایان از برگزیدگان قرآنی و مادران دارای سه فرزند و بیشتر تجلیل شد.