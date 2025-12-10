اعتکاف فناوری تبدیل ایمان به عمل صالح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا باوقار عصر چهارشنبه در جلسه برنامهریزی اعتکاف در مشگینشهر، با تبریک ولادت حضرت فاطمهی زهرا (س) و روز زن و مادر، اظهار کرد: اعتکاف معنویتآفرین، تمدنساز و نماد صبر و استقامت است. در حقیقت، اعتکاف عبادتی برای دستیابی به آزادی معنوی بشر است و پیامبران الهی نیز خود به آن عمل میکردند.
وی افزود: بزرگترین برنامهی انبیای الهی، آزادی معنوی و تزکیهی نفس بوده است. حتی پیامبر اکرم (ص) نیز شخصاً مسلمانان را به شرکت در مراسم اعتکاف تشویق میکردند.
امام جمعه مشگینشهر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اعتکاف فرصتی طلایی و بسیار ارزشمند در سطوح ایمانی، معنوی و عبادی است. این مراسم در واقع پیشران مقاومت، به ویژه برای نسل جوان، و عاملی برای تثبیت حالات معنوی و خودسازی است. اعتکاف را میتوان فناوری تبدیل ایمان به عمل صالح دانست.
حجت الاسلام باوقار در پایان تأکید کرد: مساجد، هیئتامنا و آحاد مردم میتوانند در کمکرسانی و میزبانی از معتکفین در مساجد تعیینشده نقشآفرینی کنند.
