به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد داورنیا صبح چهارشنبه در آئین گرامیداشت روز زن و روز مادر اظهار کرد: این روز یادآور نقشآفرینی ارزشمند بانوان در خانواده، جامعه و نظام سلامت است و باید از این فرصت برای تقویت کرامت و منزلت آنان بهره برد.
وی افزود: بانوان در عرصههای مختلف اجتماعی و حرفهای نقش تعیینکننده دارند و مجموعه دانشگاه نیز تلاش میکند شرایطی فراهم شود که امنیت شغلی، رفاهی و حرفهای آنان تقویت شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به ضرورت توجه به حقوق زنان در سطح ملی اشاره کرد و گفت: قوانین و برنامههای حمایتی در مجلس شورای اسلامی در مسیر تکمیل قرار دارد و امید است با نهایی شدن این فرآیندها، بسترهای حمایتی بیشتری برای بانوان ایجاد شود.
وی با بیان اینکه حضور فعال بانوان در مدیریت دانشگاه یک سرمایه ارزشمند است، ادامه داد: در معاونتها و مدیریتهای میانی از بانوان توانمند استفاده شده و نتایج عملکردی نشان میدهد که همکاران بانوی دانشگاه با جدیت، دقت و اقتدار مسئولیتها را پیش میبرند. ظرفیت بانوان برای مشارکت در تصمیمسازی و اداره امور بسیار قابل توجه است.
داورنیا در پایان تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خود را موظف میداند که در تمامی حوزهها شرایطی فراهم کند که بانوان با آرامش، امنیت و احساس ارزشمندی فعالیت کنند و هیچگونه تبعیضی در روند کاری و مدیریتی پذیرفته نیست.
همچنین، حجتالاسلام والمسلمین سید روح اله لطیفی، نماینده نهاد رهبری در دانشگاه، در این مراسم با بیانی پراحساس و تأملبرانگیز، جایگاه زن و مادر را در جامعه و اسلام تبیین کرد. وی گفت: میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر فرصتی است تا نقش والای بانوان در رشد و تعالی جامعه پاس داشته شود. همچنین، تولد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، یادآور تأکیدات ایشان بر ارزش والای نقش زن در تربیت و تعالی جامعه است؛ همانطور که فرمودند: از دامن زن، مرد به معراج میرود.
وی ادامه داد: نقش بانوان نه تنها در خانواده، بلکه در تمامی عرصههای علمی، فرهنگی و مدیریتی بیبدیل است. نخبگان و فرهیختگان بسیاری از میان بانوان تربیت شدهاند و حضوری فعال و اثرگذار دارند.
لطیفی با اشاره به آیه ۱ سوره نساء در قرآن کریم بیان کرد: این آیه نشان میدهد زن و مرد از یک نفس واحده آفریده شدهاند و هر دو در مسیر تعالی جامعه سهمی برابر دارند. خداوند را شاکریم بر این نعمت بزرگ که بانوان و مادران در همه عرصهها حضوری فعال و ارزشمند دارند و این حضور جامعه را به سوی پیشرفت و تعالی هدایت میکند.
