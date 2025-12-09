به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم سازمان لیگ و مسابقات و موافقت فدراسیون کشتی، به منظور مدیریت حضور تماشاگران و با توجه به محدود بودن گنجایش سالن شهدای هفتم تیر، این مسابقات به صورت بلیت فروشی حضوری در محل سالن برگزار خواهد شد.



فروش بلیت در روز مسابقه و از طریق گیشه‌های مستقر در سالن انجام می‌شود.



فدراسیون کشتی و سازمان لیگ تمام تلاش خود را برای برگزاری این مسابقات در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی انجام دادند، اما به دلیل تعمیرات اساسی این سالن، امکان میزبانی در آن فراهم نشد.