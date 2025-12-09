  1. ورزش
فینال لیگ برتر کشتی آزاد بلیت فروشی می‌شود

مرحله نهایی رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور، روز جمعه ۲۱ آذرماه در سالن تخصصی کشتی شهدای هفتم تیر تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم سازمان لیگ و مسابقات و موافقت فدراسیون کشتی، به منظور مدیریت حضور تماشاگران و با توجه به محدود بودن گنجایش سالن شهدای هفتم تیر، این مسابقات به صورت بلیت فروشی حضوری در محل سالن برگزار خواهد شد.

فروش بلیت در روز مسابقه و از طریق گیشه‌های مستقر در سالن انجام می‌شود.

فدراسیون کشتی و سازمان لیگ تمام تلاش خود را برای برگزاری این مسابقات در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی انجام دادند، اما به دلیل تعمیرات اساسی این سالن، امکان میزبانی در آن فراهم نشد.

    • طاها رضایی IR ۱۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بلیط می خواهم
    • محمدده حقی تهران IR ۰۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      قیمت بلیط چند
    • روح الله صابری IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      3 0
      پاسخ
      بلیت فروشی کی انجام میشود
    • IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      عالی

