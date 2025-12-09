  1. ورزش
میزبان مسابقات کشتی قهرمانی آسیا تغییر کرد

با اعلام رسمی اتحادیه جهانی کشتی شهر بیشکک، پایتخت کشور قرقیزستان به عنوان میزبان جدید رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تقویم به‌روز رسانی‌شده اتحادیه جهانی کشتی، رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان قهرمانی آسیا در تاریخ ۱۷ لغایت ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۵ در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار خواهد شد.

پیش از این قرار بود این رقابت‌ها در شهر امان اردن برگزار شود.

