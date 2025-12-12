  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

لیگ کشتی آزاد؛

استقلال جویبار راهی فینال شد/بازگشت حسن یزدانی با پیروزی بعد از ۱۶ ماه

استقلال جویبار راهی فینال شد/بازگشت حسن یزدانی با پیروزی بعد از ۱۶ ماه

در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ کشتی آزاد تیم استقلال جویبار توانست به مرحله فینال راه پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی و فینال بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد از ساعت ۱۰ صبح امروز جمعه ۲۱ آذرماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران در حال برگزاری است. در اولین دیدار مرحله نیمه نهایی تیم استقلال جویبار با نتیجه ۷ بر ۳ از خیبر خرم آباد گذشت و راهی فینال شد.

استقلال جویبار ۷ _ خیبر خرم آباد ۳ (اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده است)

۵۷ کیلوگرم: احمد ادریسوف (برنده) _بدون کشتی‌گیر
۶۱ کیلوگرم: علی قلی‌زادگان (۱۰)_(۰) مهدی حسین‌زاده
۶۵ کیلوگرم: شمیل ممدوف (۹)_(۸)پو یا کاکوئی
۷۰ کیلوگرم: علی‌اکبر فضلی (۴)_(۱) سجاد پیردایه
۷۴ کیلوگرم: محمدرضا باقری (۰) - علی کرم‌پور (۵)
۷۹ کیلوگرم: سبحان رحمانی (۵)_(۷) محمدمهدی ممیوند
۸۶ کیلوگرم: ابراهیم کادیف (۳) - (۰) ابوالفضل شمسی پور
۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (۳) - (۰) امیرحسین خاک‌پا
۹۷ کیلوگرم: حسن یزدانی (۱۰) - (۰) ابولفضل بابالو
۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا صحرایی (۳) - (۷) ابوالفضل محمدنژاد

کد خبر 6686372

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها