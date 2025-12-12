استقلال جویبار راهی فینال شد/بازگشت حسن یزدانی با پیروزی بعد از ۱۶ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی و فینال بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد از ساعت ۱۰ صبح امروز جمعه ۲۱ آذرماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران در حال برگزاری است. در اولین دیدار مرحله نیمه نهایی تیم استقلال جویبار با نتیجه ۷ بر ۳ از خیبر خرم آباد گذشت و راهی فینال شد.

استقلال جویبار ۷ _ خیبر خرم آباد ۳ (اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده است)

۵۷ کیلوگرم: احمد ادریسوف (برنده) _بدون کشتی‌گیر

۶۱ کیلوگرم: علی قلی‌زادگان (۱۰)_(۰) مهدی حسین‌زاده

۶۵ کیلوگرم: شمیل ممدوف (۹)_(۸)پو یا کاکوئی

۷۰ کیلوگرم: علی‌اکبر فضلی (۴)_(۱) سجاد پیردایه

۷۴ کیلوگرم: محمدرضا باقری (۰) - علی کرم‌پور (۵)

۷۹ کیلوگرم: سبحان رحمانی (۵)_(۷) محمدمهدی ممیوند

۸۶ کیلوگرم: ابراهیم کادیف (۳) - (۰) ابوالفضل شمسی پور

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (۳) - (۰) امیرحسین خاک‌پا

۹۷ کیلوگرم: حسن یزدانی (۱۰) - (۰) ابولفضل بابالو

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا صحرایی (۳) - (۷) ابوالفضل محمدنژاد

