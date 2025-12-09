  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۵

رفعتی: مرغ منجمد تنظیم بازار در شهرستان گناوه توزیع می شود

گناوه - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه گفت: ۱۸ تن مرغ منجمد تنظیم بازار (دولتی) اختصاص یافته به شهرستان با قیمت مصوب درشهرهای گناوه و بندرریگ و روستاها توزیع می‌شود.

اسماعیل رفعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تنظیم بازار و تأمین نیازهای مردم، توزیع ۱۸ تن مرغ منجمد تنظیم بازار اختصاص یافته به شهرهای گناوه و بندر ریگ و روستاهای بخش مرکزی و ریگ شهرستان در روز چهارشنبه (۱۹ آذر) از ساعت ۹ صبح توسط عاملان تعیین شده انجام خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه اضافه کرد: قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ منجمد تنظیم بازار ۱۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان تعیین شده است.

وی افزود: به منظور سهولت دسترسی شهروندان، عامل توزیع در نقاط مختلف شهر گناوه و بندر ریگ مستقر هستند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه اضافه کرد: همشهریان در صورت مشاهده هر گونه تخلف، کم فروشی یا گران فروشی، به بازرسان این مدیریت اطلاع دهند.

